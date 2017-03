Motorkáři vjíždějí do nové sezony, nehody přibývají

Na silnicích se s oteplení začínají objevovat motocyklisté, kteří po zimě opět z garáží vytáhli své stroje. Mnozí z nich si ovšem mohou začátek motoristické sezony znepříjemnit a přidělat práci dopravním policistům i záchranářům. Často si totiž k prvním projížďkám vybírají nebezpečné úseky silnic, kde každoročně dochází k vážným haváriím.

Na Mělnicku jde především o silnici I/9 mezi Mělníkem a Dubou, kde vloni při nehodě zemřeli dva motorkáři. Mezi riskantní úseky pak patří i sinice I/38 mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou, kde se často stroje řítí vysokými rychlostmi, nebo nechvalně proslulá Vlkava na Nymbursku, častý úsek dopravních nehod.

O nehody motocyklistů podle policistů nebývá nikdy nouze. Svědčí o tom i fakt, že jen v mělnickém regionu v loňském roce havarovalo dvaatřicet příznivců dvou kol s motorem, z nichž dva se už domů nevrátili. Potvrdila to mluvčí mělnických policistů Markéta Johnová.

„K velké části havárií motocyklistů dochází právě na jednom z nejhorších úseků v regionu, kterým je dubská silnice. Nahrává tomu i její členitost, která motorkáře láká k tomu, aby v prudkých zatáčkách vyzkoušeli, co jejich stroj dovede," přiblížila policistka, podle níž policisté letos řešili už dvě nehody motorkářů a jednoho zastavili pod vlivem alkoholu. A to se ještě pořádně nerozjela jejich sezona.

Právě začátek motoristické sezony považuje za nejrizikovější boleslavský motorkář Radek Zakonov, podle něhož chvíli trvá, než si opět automobilisté zvyknou, že na silnici jezdí i motorky a jízdní kola. „Mám zkušenosti s tím, že mě třeba přehlédlo auto, které vyjíždělo z vedlejší silnice," připomněl motorkář situaci, která stojí za řadou nehod.

Ačkoli lidé motorkáře považují za časté viníky dopravních nehod, mnohdy jimi nejsou. Dokladem toho je i nehoda, k níž došlo už v polovině února na příjezdu do Poděbrad od Hradce Králové. Dvacetiletého motorkáře tam srazil pětasedmdesátiletý řidič favoritu, který se snažil odbočit. „Nejhůře srážku odnesl právě motorkář, pro kterého musel letět vrtulník," uvedl nymburský policista Marek Šmíd. Více ZDE

Motorkáři by podle odborníků neměli přípravu na novou sezonu podcenit. Měli by prověřit nejen množství provozních kapalin, ale především zjistit, v jakém stavu jsou brzdy a také pneumatiky. Zapomenout by neměli ani na osvětlení motocyklu. Pokud motorky nebudou v technicky odpovídajícím stavu, mohou jim policisté zadržet technický průkaz. Prohlédnout by měl motocyklista také oděv a hlavně helmu.

