Motivovat žáky ke studiu řemesel se stále nedaří

Gymnázium, nebo škola s ekonomickým zaměřením. To jsou školy, které si podle ředitelů škol nejčastěji vybírají absolventi devátých tříd. Přihlášky jsou od 1. března podané. Ředitelé však vidí, že ne všechny děti mají na studium, raději by viděli mnohé z nich na středním odborném učilišti, kde by se mohli věnovat řemeslu, ke kterému mají vlohy.

Podle ředitele Základní školy Komenského v Nymburce Tomáše Danzera převažují přihlášky na střední školy. „Nevidíme to rádi, řada dětí by se měla věnovat spíš řemeslům, ale přes intenzivní osvětu se to nedaří. Z učebních oborů stále vede kuchař, číšník, případně automechanik," sdělil ředitel.

Děti, které se hlásí na maturitní obory, dělají letos povinné přijímací zkoušky z matematiky a češtiny. Výhodou je, že si můžou napsat dva testy, z nichž se jim počítá ten lepší. Čtěte také: Stěhování AZOSu? Žádný přesun, mírní nadšení Nymburáků mluvčí firmy Některé školy, třeba Základní škola Neratovice v ulici 28. října, jsou zapojené do projektu Republikového centra vzdělávání s názvem Odplouváme dál. Žáci osmých a devátých tříd si díky němu mohou vyzkoušet náročný vědomostní a osobnostní test. V něm na děti podle výchovné poradkyně Pavly Rosyvkové čeká celkem sedmnáct podkategorií. „Jednotlivé testy se týkají zájmové orientace, češtiny, matematiky, všeobecného vzdělání, verbální, numerické a percepční logiky, představivosti, technických schopností, postřehu, analytických schopností i trénování paměti," vyjmenovala a dodala, že podle ní se jedná o nejpodrobnější testování, jaké kdy zažila. Pedagogicko-psychologické poradny nabízejí žákům devátých tříd vyšetření na profesní orientaci. A mezi dětmi a rodiči je o ně velký zájem. Například v Mělníku se na podzim loňského roku nechalo otestovat na šest desítek žáků. Čtěte také: Rozhlasy už šíří novinky většinou jen na vesnicích Velkou měrou se na pomoci při výběru budoucího povolání deváťáků podílí i úřad práce. Jak sdělil Pavel Krpálek, ředitel Kontaktního pracoviště v Mladé Boleslavi, zájemců na Informačním a poradenském středisku pro volbu povolání mají v poslední době více než dost. „Abychom jim mohli skutečně poradit, musíme nejdříve zjistit, jaké mají dovednosti, záliby a podobně. Pak jim i s ohledem na situaci na trhu práce můžeme doporučit studium toho nejvhodnějšího oboru," vysvětlil. Minulý rok v listopadu úřad práce ve spolupráci se středními školami zorganizoval burzu oborů. „Podle ohlasů splnila svůj účel. Nejenže tam deváťáci viděli přehled všech dostupných oborů, ale mohli se na cokoliv zeptat," zhodnotil Pavel Krpálek. Potencionální studenti se v první řadě zajímali o strukturu předmětů na konkrétní škole, ale i o uplatnitelnost na trhu práce. Čtěte také: Jinde pošty končí, v Chotětově otevřeli novou

