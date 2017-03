Místa na hřbitovech jsou, k exhumaci dochází zřídka

O hroby na historických hřbitovech, kde nebožtíci leží ve stínu starých stromů a náhrobky připomínají přední osobnosti veřejného života, je velký zájem, a pokud se hrobové místo uvolní, bývá obsazeno jedna dvě. Je stejný zájem o místa na novějších hřbitovech? Stačí existující místa poptávce? A kolik se dnes platí za hrob?

Zajistit místo na hřbitově nebývá ve většině měst problém a většina pozůstalých má dokonce stále na výběr, zda nebožtíka pohřbí do země nebo jej nechá zpopelnit. Mnohde však nelze vybírat, který hřbitov bude místem posledního odpočinku zemřelého. Starší hroby totiž bývají zaplněné a místa se na nich uvolňují pouze sporadicky.

„Město Mladá Boleslav na svém území provozuje pět hřbitovů: Starý hřbitov, Nový hřbitov a hřbitovy příměstské části Čejetice, Michalovice a Debř," vyjmenovává Jan Pekár, který má právě hřbitovy na starost. „Celková kapacita hrobových míst poskytovaných na hřbitovech je dostačující. Pouze na Starém hřbitově, kde i přesto, že bylo v předloňském roce vytvořeno 72 nových hrobových míst, je kapacita vyčerpána. Místa byla pronajata během dvou měsíců," dodává.

Čtěte také: Kostomlaty pokácely na čtyřicet stromů. Kvůli bezpečnosti

Ceny hrobů a uren

(U hrobů jde obvykle o platbu za 1 m² ročně)



Mladá Boleslav

Hrob, hrobka: 80 korun

Urnové místo: 87 korun

Mělník

Hrob, hrobka: 52 korun

Urnové místo: 52 korun

Neratovice

Hrob, hrobka: 85 korun

Urnové místo: 85 korun

Nymburk:

Hrob: 1823 korun/ 10 let

Urna: 898 korun/ 10 let

Pohřbívání do země je však velmi řídké. Například na hřbitovech v Mnichově Hradišti a Veselé, které spravuje Martina Bachová, se jedná o čtyři až pět případů do roka. Podobnou frekvenci však má nyní i rozptylování popelu zemřelých na rozptylové loučce. „Ještě před čtyřmi lety bývalo rozptylů více, ale nyní ten počet klesl. Nejběžnější je ukládat urny do hrobů či kolumbárií," komentuje správkyně.

Přesto se najdou hřbitovy, kde místa stačí jen tak tak. Například v Chorušicích na Mělnicku, kde vzniklo kolumbárium už v 70. letech, je dokonce kapacita již několik let vyčerpaná.

Podle starosty Martina Bauera obec nejprve počítala se zbouráním starého kolumbária a vybudováním nového, většího. Nakonec se však ukázalo, že výhodnější bude to stávající opravit a rozšířit o další urnová místa.

„Původně bylo v kolumbáriu osmačtyřicet míst, k nimž jsme nechali přistavět dalších jednadvacet. Ta už občané začali postupně zaplňovat," poznamenal starosta.

Na každém hřbitově však dochází k situaci, kdy nejsou hrobová místa zaplacena a pozůstalí je opustí. V takovém případě dochází podle Světly Kohoutové z nymburských technických služeb k exhumaci, kterou musí provést osoba k tomu speciálně proškolená a tou je většinou hrobník.

„Nymburský hrobník Miloš Formánek je jedním z mála v republice, který má odborné hrobnické zkoušky a může tedy exhumace provádět," říká pracovnice kanceláře hřbitova.

Podle zákona o pohřebnictví musí být ostatky z takového hrobu buď uloženy do speciálního pytle a pak pohřbeny do nohou hrobového místa, nebo se dohodnou noví majitelé na tom, že se původní ostatky z takového hrobu nechají zpopelnit a uloží se taktéž do malé šachtičky v onom hrobovém místě.

To se ale děje pouzev takovém případě, pokud už o hrob nemá nikdo z příbuzných zájem, a po uplynutí několikaletých lhůt.

Čtěte také: Prvňáčci v Nymburce si mohou zvolit domácí školu