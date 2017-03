V ulicích chybí strážníci

Jen těžko ve středních Čechách hledat město, spokojené se současným počtem strážníků. Jejich řady by rádi doplnili na Mělnicku i Nymbursku, ještě větší problém hlásí Mladoboleslavsko.

V Mělníku mají totiž aktuálně plný stav, tedy čtyřiadvacet, a o navyšování zatím neuvažují, Kralupy i Neratovice posily aktuálně hledají.

Zatímco v Neratovicích schází jeden strážník, v Kralupech nad Vltavou už to jsou čtyři.

Přímo v Mělníku ale mají plný stav. Chybějící členy hledali už minulý rok v souvislosti s povinnými maturitami.

Podle ředitele Ladislava Hošmánka jim s doplněním stavu pomohlo náborové video. To před časem natočili i strážníci z Neratovic, kterým se ale bohužel zájemci nehrnou.

Vloni je zlákala především náborová kampaň pražské městské policie, která nabízela tučné náborové příspěvky. „Od nás do Prahy odešla jedna strážnice, která dostala náborový příspěvek sto tisíc a stále za ni sháníme náhradu," řekl velitel Městské policie Neratovice Rostislav Oplt.

Počty strážníků:

Mělník

aktuální stav: 24

chybí: 0



Neratovice

aktuální stav: 20

chybí: 1



Kralupy nad Vltavou

aktuální stav: 22

chybí: 4



Mladá Boleslav

aktuální stav: 50

chybí: 18



Nymburk

aktuální stav: 13

chybí: 3



Poděbrady:

aktuální stav: 16

chybí: 0

Přestože hlavnímu městu se s nabídkou rovnat nemohou, potenciální uchazeči si i zde přilepší řadou benefitů. Vedle stravenek a příspěvku na penzijní připojištění získají i permanentky do bazénu, sauny, posilovny a mohou chodit i na kurz sebeobrany.

Kralupské městské policii vedle tří strážníků schází i ředitel. Eva Kostlivá, která městské policii šéfovala osm let, totiž vloni černý stejnokroj odložila.

Boleslav láká na benefity

Sousedé na Boleslavsku jsou na tom výrazně hůř. Ulice ve městě automobilů teď kontroluje padesátka strážníků. Jak sdělil jejich ředitel Tomáš Kypta, na konci měsíce by počet mohl stoupnout o dva. Nicméně v ideálním případě by jich mělo být 68.

A proč je nástup dvou lidí s otazníkem? Záleží na tom, jestli zvládnou zkoušky. Velitel městské policie vysvětlil, že zatím musí veškerou práci zastat současný počet lidí. Když dojde na větší akce, například bezpečnostní dohled nad fotbalovými či hokejovými zápasy, musí strážníci nastoupit na mimořádné směny.

Mladá Boleslav se snaží přilákat nové městské policisty na řadu benefitů. Tím největším je přidělení služebního bytu a náborový příspěvek ve výši 36 tisíc, vyplácený v průběhu prvního roku. „Určitý počet zájemců se díky benefitům přihlásil. Jenže problém pak může být, že neprojdou psychotesty," upozornil Kypta.

V nedalekém Mnichově Hradišti působí momentálně devět strážníků a dva asistenti prevence kriminality. Velitel Petr Kožený ovšem za ideální stav považuje dvanáct až třináct strážníků. „Teď by nám pomohlo, kdyby se podařilo najít člověka, jehož hlavní náplní práce by byla administrativa. Zároveň by zastupoval stálou službu, sledoval kamery a řešil stížnosti občanů," uvedl.

Na Nymbursku služeb strážníků využívá pět měst. Kromě Nymburka i Poděbrady, Lysá nad Labem, Milovice a Sadská. „Určitě cítíme konkurenci ve větších městech, kde jsou vyšší náborové příplatky," vysvětlila Simona Lazarová, vrchní strážník. V ideálním případě by současný počet chtěli navýšit na šestnáct strážníků.

V sousedních Poděbradech, stejně jako v Lysé nad Labem, slouží 16 strážníků. Žádné z měst nemá ambice počty zvyšovat. „Pokud ovšem nebudou uzavřeny smlouvy na službu v dalších městech, jako jsme to donedávna měli s Benátkami nad Jizerou, pak je současný stav vyhovující," uzavřel šéf městských policistů v Lysé Luděk Přibyl.

