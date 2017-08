Nymburk rozdělil 400 tisíc na granty

Kateřina Bartošová, Nymburk Připravujeme 5. ročník akce VEM-BER, která není jenom bazarem s oblečením, ale je vždy doplněná o kulturní akce. Požádali jsme o grant, aby program mohl být bohatší, přišlo víc lidí a byl větší výtěžek na charitu. Zkusili jsme to, nevyšlo to, VEM-BER bude tak jako tak. Příští rok to zkusíme znovu.