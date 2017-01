Město podpoří kulturu navíc 300 tisíci korun

Nymburk - Na kulturní akce v roce 2017 vyčlenilo vedení města v rozpočtu o 300 tisíc korun víc než v roce předchozím. Chce jít především cestou zvyšování kvality tradičních akcí, podpořeny však budou i nové projekty.

Přístavní slavnost nabídla různé žánry, závěr patřil StřihavkoviFoto: DENÍK/ Ivana Šmejdová

Dobrou zprávou pro všechny kultury milovné Nymburáky je skutečnost, že radnice počítá v rozpočtu pro letošek s větší finanční podporou kultury, než tomu bylov roce 2016. Do sáčku na kulturu přisype navíc 300 tisíc korun. Ve srovnání se zásadními investicemi to není horentní suma, ale i tak pomůže.

„Jakákoli investice do kultury je dobrá. Chtěli bychom posílit Přístavní slavnosti i Nymburské posvícení, a to ve smyslu zvýšení jejich kvality. Naším zájmem není podporovat umělce 70. a 80. let, ale věnovat se spíš začínajícím a současně lokálním zpěvákům, kapelám a umělcům vůbec. Rovněž máme novou představu propojení uměleckých scén v Nymburce. Chtěli bychom, aby tohle fungovalo lépe, protože Nymburk je neskutečná líheň kvalitních, talentovaných lidí, a když budou mít možnost tvořit něco společně, tak si myslím, že se to musí projevit na kvalitě jednotlivých akcí," uvedl na tiskové konferenci k rozpočtu starosta Nymburka Pavel Fojtík.

Radnice rovněž představila v souvislosti s kulturními akcemi v roce 2017 mimořádnou událost, jíž si město připomene 20. výročí úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala. Město vyjádří svůj respekt k jednomu z nejvýraznějších českých spisovatelů a zároveň jednomu ze symbolů naší literatury v zahraničí, kromě akcí menšího rozsahu, uspořádáním třídenního mezinárodního sympozia. V březnu se ho zúčastní třicítka předních evropských literárních vědců.

Připomeňme, že z hlediska kultury v Nymburce hraje významnou roli součinnost města a Městského kulturního střediska (MěKS). Spolupráce obou institucí se v minulém roce dobře rozvíjela a jedním z konkrétních výsledků je přeměna dosud nevyužitého prostoru foyer kina v kavárnu, kde vznikne zároveň malá scéna pro klubové kapely, besedy, přednášky i malé divadelní formy. Jak uvedla ředitelka MěkS Iveta Zenklová v předvánočním rozhovoru pro Nymburský deník, slavnostní zahájení provozu je směřováno už na únor.

Pro úplnost dodejme, že výsledná částka, kterou město podpoří kulturu v roce 2017, je 3,7 milionu korun, ovšem s tím, že 1 milion z této sumy připadá na tělocvičny, které spadají pod odbor kultury.