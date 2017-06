Manželskou smlouvu může sepsat jen notář

Nymbursko - Manželství berou české páry čím dál méně vážně. Je stále víc těch, kteří nechtějí, aby byl jejich majetek včleněn přímo do společného jmění manželů (SJM), které vzniká automaticky při uzavření sňatku.

Každoročně proto roste počet snoubenců i manželů, kteří si předem, nebo už v manželství, rozdělují svůj majetek. Chtějí tím předejít jeho případnému komplikovanému dělení, nebo nepříjemným exekucím kvůli dluhům z podnikání jednoho z manželů. To potvrzuje i nymburský právník Bohuslav Sedlatý. „Právní kancelář nemůže sepisovat smlouvu, je nutný notářský zápis. Ale poslední dobou je o rady ohledně manželských smluv určitě větší zájem," potvrdil Sedlatý.

Lidé mají na manželskou smlouvu rozporuplné názory.

Přestože sepsání smlouvy je dnes už běžnou záležitostí, doteď ještě existuje dost těch, kterým se zdá manželská smlouva jako vyjádření nedůvěry k partnerovi. Například Ivana Kolertová z Poděbrad by na ni prý nikdy nepřistoupila. „Brali jsme se s manželem před dvaceti pěti lety a kdyby za mnou přišel s tím, že chce majetek ošetřit smlouvou, asi bych si ho nevzala. Připadala bych si jako podvodnice."

Kristýna Nováková se vdávala před necelými čtyřmi lety. O manželské smlouvě se svým partnerem nejdříve vůbec neuvažovala, okolnosti ji ale nakonec donutily o této variantě přemýšlet. „Manželovi věřím a troufám si říct, že i on mě, takže jsme neviděli důvod naše manželství nějak právně ošetřovat. Ono to asi nějak vyplynulo ze situace," pátrá v paměti mladá žena, která s manželem bydlí v pronajatém bytě a do manželství ona i partner vstupovali bez majetku, k předmanželské smlouvě tedy nebyl důvod.

Zlom přišel ve chvíli, kdy se jedna z jejích kamarádek rozváděla. „Bylo to zhruba čtyři měsíce před svatbou, když za mnou přišla kamarádka, že se rozvádí a manžel trvá na tom, aby se vystěhovala, a že vlastně nemá kam jít. Začala jsem více přemýšlet o tom, co by, kdyby," objasňuje Kristýna a dodává, že tenkrát to bylo asi poprvé, co ji toto řešení napadlo. „Poradila mi to maminka, řekla mi, že tady ta možnost je, a že je to stejně jako oddací list jen kus papíru, který náš vztah nijak neovlivní. Jen budeme mít jakousi pojistku. Navrhla jsem to partnerovi. Ze začátku na mě byl naštvaný, ale pak sám uznal, že je to rozumné," říká Kristýna.

Aleš Votroubka z Lysé nad Labem má s manželskou smlouvou dobré zkušenosti. „Než jsme se s manželkou vzali, což je šest let, měli jsme oba trvalé bydliště na radnici. Já podnikal a manželka Jana byla zaměstnaná, ale čekala ji mateřská dovolená. V té době také zdědila byt po babičce a já se bál, že by se mohlo mezi námi něco pokazit. Často jsem si také nemohl vyzvedávat poštu a hrozilo, že mi nějaký ten problém uteče, tak jsme smlouvu sepsali. A jsme v pohodě," říká táta dnes už téměř pětiletého syna.

Často se lidé ptají, za kým se vydat, aby byla smlouva sepsána správně a se všemi náležitostmi. Základ je, že musí navštívit notáře, nikoliv advokáta, jak si mnozí myslí. Na toho se mohou obrátit pouze o radu. Obě strany si mohou v manželské smlouvě upravit práva a povinnosti, které se týkají budoucího společného jmění.

Mnohdy se také objevuje termín předmanželská smlouva. Jedná se ale o nesprávný termín. Zákon toto slovo nepoužívá. Důležité je, že jde o veřejnou listinu, která musí mít notářský zápis. Uzavřít ji mohou snoubenci, ale také manželé. Snoubencům začne platit dnem sňatku, manželé nemohou majetek upravovat zpětně, ale režim podle jejich požadavků začne platit dnem podpisu smlouvy či dnem, který je ve smlouvě stanoven.

Uzavření manželské smlouvy stojí 2 420 korun. Za tuto cenu sepíše notář dohodu, ve které se řeší majetek s hodnotou do 270 tisíc korun, včetně DPH.

Pokud je ovšem hodnota majetku vyšší, odměna notáře se potom počítá podle tarifní tabulky.

Celkový počet manželských smluv



Rok 2014 – 7531

Rok 2015 – 8718

Rok 2016 – 9511



Podle notářů roste rok od roku počet nově uzavíraných manželských smluv.



Manželské smlouvy



Manželská smlouva se nejčastěji sepisuje jako prostředek ochrany před zatajenou nebo nedořešenou finanční minulostí jednoho z partnerů. Jedná se například o situaci, kdy jednomu z partnerů hrozí exekuce, nebo v případě potenciálně riskantního finančního chování jednoho z manželů – může se jednat například o podnikání, půjčky.



ZDROJ: NOTÁŘSKÁ KOMORA