Malý kruhák na Jiřího náměstí je opět ve hře

Poděbrady /INFOGRAFIKA/ – Podle ankety je nejnebezpečnější křižovatkou ve městě samotné náměstí v centru.

Právě na tomto místě na Jiřího náměstí by podle některých názorů mohl vzniknout malý kruhový objezd.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Vzhledem k původním komentářům na sociální síti dopadla anketa o nejnebezpečnější poděbradskou křižovatku poměrně překvapivě. Více než čtvrtina ze 134 lidí, kteří vyplnili tři podle nich nejnebezpečnější křižovatku z nabízeného desatera míst, určila, že nejhorším místem ve městě je samotné centrum. Tedy křižovatka Palackého a Husovy na Jiřího náměstí.

Až na druhém místě skončilo křížení Budovcovy a Jeronýmovy na Žižkově, které v komentářích místní kritizovali nejvíce. Tu označilo za problém 15 procent hlasujících. Křižovatka však má podle nejnovějších zpráv doznat úprav. I když spíše kosmetických. „Dojde k umístění nového vodorovného značení, konkrétně se bude jednat o příčné čáry, které vyznačí hranice křižovatky. O dalších úpravách křižovatek město zatím neuvažuje,“ uvádí autoři projektu z facebookových stránek Město Poděbrady.

Situaci a hlasování podle svých slov pozorně sledoval i místostarosta Ivan Uhlíř. „Sám jsem se do hlasování zapojil. Výsledky jasně ukazují na nespokojenost se stávající dopravní situací na náměstí. Podle mého názoru se tak vrací do hry varianta vytvořit provizorní kruhový objezd, podobně jako je tomu nyní před budovou policie v Nymburce. Myslím, že se rozhodně tato myšlenka znovu objeví na některém z příštích jednání,“ řekl Uhlíř.

O variantě takzvaného malého kruhového objezdu na Jiřího náměstí se bouřlivě diskutovalo na jednání zastupitelů už před několika lety. Nakonec byla tato myšlenka smetena ze stolu a vedení města přišlo s návrhem na celkovou rekonstrukci Jiřího náměstí.

Architektonická soutěž zná svého vítěze, ovšem v nejbližší době k zásadním úpravám centra lázeňského města nedojde. „Čekáme na vypsání vhodného dotačního titulu. Začátek celkových úprav na Jiřího náměstí tedy není otázkou ani letošního, ani příštího roku. Proto si myslím, že by se o variantě malého provizorního kruhového objezdu mělo začít znovu diskutovat,“ uvedl místostarosta.

A jak reagují místní na zveřejnění výsledků ankety? Zklamání neskrývá Pavla Zachariášová. „Takže tu nejnebezpečnější křižovatku necháte, tak jak je? Tak nechápu k čemu ta anketa byla,“ diví se na sociální síti. Další názory na řešení situace v centru se rozcházejí. „Snížit přes náměstí až ke kostelu povolenou rychlost na minimum plus po Poděbradech co nejvíce přednosti zprava. A nemusí se nic přestavovat. Hurá zpátky na kola, ať jsou lázně čistější a bezpečnější,“ píše Lila Kobel. Na její návrh ostře reaguje Pavel Tvrdík. „Rozjíždění a brzdění, případně pomalá jízda krokem, kdy tam matlám mezi jedničkou, dvojkou, případně trojkou. To určitě přispěje k čistším Poděbradům. A přednosti zprava? No ještě toho trochu. Lidi to nedodržují elementárně ani na parkovištích u nákupáku, natož na silnicích, kde byli léta zvyklí jezdit podle značek.“