Majitel domu může zaplatit až dva miliony

Nymburk – Pokuta až dva miliony korun hrozí majitelům činžovního domu s reliéfem Elišky Přemyslovny v nymburské Palackého třídě. Už před několika lety začala z čelní strany opadávat omítka na chodník, takže musel být i na nějakou dobu uzavřený. „Dům, který by mohl být ozdobou města, je dnes spíše jeho ostudou,“ shrnul problém starosta Pavel Fojtík.

Činžovní dům s reliéfem Elišky Přemyslovny v Palackého ulici v Nymburce.Foto: Deník / Krejsová Milena

Město už několikrát v průběhu uplynulých let jednalo s majiteli nemovitosti a vyzývalo je k urychlené nápravě. Osobně s nimi jednal starosta Pavel Fojtík. „Vždy mi bylo přislíbeno, že již brzy dojde k opravě celého domu, nemovitost dostane nová okna, novou fasádu a v neposlední řadě proběhne zrestaurování samotného reliéfu. Bohužel se do dnešního dne nezměnilo vůbec nic,“ řekl Fojtík s tím, že zatím je rekonstrukce v nedohlednu, nevhodné polepy s půlkami prasat na prodejně masny nebyly odstraněny, žádný restaurátor k záchraně reliéfu nebyl osloven a kolem domu přibývá nepořádek.

Navíc prý památkáři po celý letošní rok nezaznamenali žádný vstřícný krok vedoucí k opravě činžovního domu. „Přitom nymburští památkáři se vyznačují laskavostí a snahou vlastníkům co nejvíce pomoci. Majitelé objektu se od poslední výzvy již tři čtvrtě roku neozvali,“ podotkl Pavel Fojtík.

Jedním z majitelů domu je Radek Farid z Poděbrad. Podle něj nejde o záměrné zdržování opravy domu. „V dnešní době je velice těžké sehnat firmu, která by byla takovou fasádu schopna opravit. Takových lidí je málo,“ vysvětlil Farid to, že se s fasádou do teď nic nedělo. Upozornil také na fakt, že oprava fasády je prioritou, až poté by majitelé nechali restaurovat reliéf. „Bude to znamenat další průzkum. Na domě jsme ale už opravili střechu a vyměnili vnitřní rozvody, které byly v havarijním stavu,“ doplnil spolumajitel problémového domu.

Do domu s nájemníky dochází i Hana Kožuriková z romského sdružení Občanského porozumění, která tam řeší mnohé problémy. „Zaznamenala, že vlivem Facebooku se vztahy mezi nájemníky zhoršily. Dříve drželi při sobě, kryli se a pomáhali si. Nyní je komunita rozdělena,“ upozornil na situaci v domě starosta. Časté jsou i výjezdy městské policie, ale podle vrchního strážníka Tomáše Řeháka nejde o závažné činy. „Řešíme nějaké stížnosti, většinou je to rušení nočního klidu. Hlídka tam často zastaví a kontroluje, jestli je vše v pořádku,“ uvedl Řehák.

S ohledem na zmíněné skutečnosti je podle Pavla Fojtíka nymburská radnice nucena v souladu se zákonem o státní památkové péči zahájit s vlastníky přestupkové řízení. V něm může být uložena pokuta až dva miliony korun.