Lysá řeší problém ve svých domech v Milovicích

Lysá nad Labem – Napětí mezi nájemníky v lyských domech v Milovicích stoupá. Problém jsou nepřizpůsobiví lidé. Radnice proto vytvořila nové podmínky pro získání bytu.

Město před mnoha lety koupilo panelové domy po sovětské armádě v Milovicích. Získalo tak 350 bytů, které postupně s využitím státní dotace zrekonstruovalo s podmínkou, že se po dobu 20 let nesmí prodávat. Nyní je situace v milovických domech taková, že se odtamtud hromadně stěhují slušní lidé.

„Nastěhovala jsem se do našeho domu před 19 lety, jako jeden z prvních nájemníků. V současné době je tu více než polovina nepřizpůsobivých lidí a já se stydím, že tu bydlím. A jako všichni ostatní zvažuji odchod," řekla Jitka Sudková, která bydlí v jednom z lyských domů.

Podle starosty Lysé Karla Otavy se situace zhoršila, když se byty začaly přidělovat systémem aukce, takzvanou obálkovou metodou. „Byt tak mohl získat kdokoliv a odkudkoliv. Stačilo, když nabídl vyšší částku, než bylo obvyklé. Toho využili ti, kteří se chtěli „zbavit" problémových nájemníků a byli ochotni za 1 m² zaplatit i přes 100 korun. Bohužel už nikdo nezjišťoval, zda noví nájemníci budou na nájemné mít. A tak řada z nich záhy přestala nájem hradit nebo jej za ně hradí stát formou příspěvku na bydlení," vidí jasně důvod problému Otava, který po svém nástupu do funkce starosty vyburcoval kolegy a úředníky, aby se změnily podmínky pro přidělování obecních bytů.

Nové podmínky pro přidělování obecních bytů

„Vygradovalo to někdy v roce 2015, kdy na zastupitelstva začali jezdit lidé z Milovic, kteří bydlí v našich domech a prali se za to, aby s tou situací někdo něco dělal. Petice střídala petici, delegace delegaci. Proto jsme dali dohromady nové podmínky, aby se z Milovic nestala sociálně vyloučená lokalita," vysvětlil starosta. Nové podmínky by měly platit i pro stávající obyvatele. V první řadě musí projít žádost bytovou komisí a radou města. Žadatel o byt musí splňovat všechna vstupní kritéria. Mezi nimi například je podmínka, že žadatel nemá jiný nájemní vztah a nedošlo u něj za posledních 10 let k ukončení nájmu na základě soudního rozhodnutí.

Velmi důležitým kritériem je, že žadatel o byt v majetku města musí doložit, že má nepřetržitě 6 měsíců zaměstnání. Co se za zaměstnání považuje, je podrobně vypsáno v podmínkách.

Placení nájemného zatím běží přes SIPO, takže město přijde na dluh až po nějakých třech měsících. V případě neplacení nájmu je otázkou dvou až tří let, než se podaří takového neplatiče soudně vystěhovat. A o škodách vzniklých na vybavení bytů ani nemluvě.

