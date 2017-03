Lysá hostí čtvrtý ročník Jezdeckého festivalu

Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad Labem doslova klepe na dveře, koná se od 22. do 26. března 2017.

Výstaviště v Lysé nad Labe bude od středy do neděle patřit tradiční jarní výstavě Zemědělec & Jaro s koňmi. Jde o už 46. národní výstavu zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků. A chybět nebude ani akce Jaro s koňmi & Jezdecký festival. Na co se návštěvníci mohou těšit?

V pátek 24. března vyvrcholí skokové klání při Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem. Třídenní parkurový blok uzavře Grand Prix Czech Equestrian Teamu, která bude mít výšky překážek 130 až 140 centimetrů. Není to však jediný bod programu tohoto dne.

Zajímavou a napínavou páteční soutěží bude „Vetoflex Jump Team". Tato skoková zkouška je připravena pro dvoučlenné týmy. Obě dvojice jezdec-kůň se představí ve dvou kolech, a to na parkurech se stupňovanou obtížností do 105 a 115 centimetrů. O konečném pořadí bude rozhodovat součet kladných bodů obou dvojic z obou kol. V případě, že na prvním až pátém místě budou mít jezdci shodný počet bodů, rozhodne o pořadí součet dosažených časů. Obě zmíněné stupňované obtížnosti se zároveň jedou jako otevřené soutěže, v nichž se může představit každý jezdec, i když nemá žádného kolegu do týmu.

Pořadatelé Jezdeckého festivalu 2017 museli předčasně zastavit příjem přihlášek na středu 22. března, kdy tato pětidenní akce začíná. Počet startů překročil číslo 170, což je horní limit. Pro další dny jsou však soutěže stále otevřeny k přihlašování!

Sobotní večerní program

Asi nejpoutavější částí Jezdeckého festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem je mezi laickou veřejností sobotní večerní show program. Na 25. března si od 18.30 hodin organizátoři přichystali opět několik zajímavých jezdeckých vystoupení.

Předvečer finálového dne je tradičně během Jezdeckého festivalu věnován odvětvím, pro která standardně není prostor v rámci oficiálních sportovních soutěží. Doplněn je pak o další netradiční jezdecká vystoupení. „Již tradičně sobotní večerní program zahájíme v půl sedmé skokovou soutěží Mini-maxi, která vyžaduje po účastnících sílu a zručnost. Koná se podle zvláštních pravidel na kombinacích překážek, kdy jedna je hodně nízká, ovšem druhá je pro změnu velmi vysoká," přibližuje ředitel Jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem Josef Malinovský.

Na Mini-maxi plynule naváže štafetové klání Jump and Drive. Na startovní čáru se postaví týmy tvořené parkurovou dvojicí a spřežením. Každého ze dvou členů družstva čeká podobná dráha, na níž parkurový jezdec bude muset překonat se svým koněm tři překážky, zatímco vozataj bude muset se spřežením projet třemi brankami. Zvítězí samozřejmě ten, kdo bude mít nejnižší dosažený součet časů, přičemž každá případná chyba znamená 4 trestné sekundy.

Minikoně, Dámy v sedle i plemenní hřebci

Po úvodní části večerního programu bude následovat série krátkých jezdeckých vystoupení. To první je orientováno více na mladší diváky, jelikož se představí mini koně s jejich vodiči z PRZECHWOZD skokového centra minikoní. Velmi elegantní záležitostí bývá účinkování spolku Dámy v sedle, jež jezdí na koních v bočních sedlech a neodmyslitelně k nim patří i nádherné kostýmy. Odbornou veřejnost jistě potěší přehlídka plemenných hřebců Zemského hřebčince Písek. Velmi netradiční podívanou nabídne čtverylka koní Kinských, kterou si připravili žáci jezdecké školy Equus Kinský v Hradištku u Sadské. Nebude chybět ani zástupce drezury. Volná sestava na hudbu bude mít tentokrát jedno velké kouzlo, které si zatím pořadatelé nechávají jako překvapení.

Adrenalin na závěr

Velký úspěch každoročně v Lysé nad Labem sklízí voltižní vystoupení. Po odpoledních soutěžích se i tentokrát diváci mohou těšit ne jednu večerní exhibici v této disciplíně, při níž jezdci předvádějí gymnastické cviky na cválajícím koni. "Závěr show bude plný vzrušení a adrenalinu. Nejprve totiž ukážou své umění zástupci oddílu jízdní policie České republiky. Policisté budou se svými koňmi zdolávat různé překážky a nástrahy, včetně ohnivých efektů. Na úplný konec diváky rozžhaví rychlá kola vozatajů, což bude ta nejlepší pozvánka na nedělní soutěže spřežení, které pětidenní Jezdecký festival na výstavišti v Lysé nad Labem definitivně uzavřou," doplnil Malinovský.

Podrobnosti o Jezdeckém festivalu najdete na internetových stránkách www.jezdeckyfestival.cz.