Lysá chce postavit halu za sto milionů korun

Lysá nad Labem - Po dvaceti letech se Lysá nad Labem konečně dočká své víceúčelové sportovní haly. Radují se nejen sportovci, ale i milovníci koncertů a plesů. Hala má totiž sloužit i jako kulturní stánek.

Město má nyní k dispozici čtyři architektonické návrhy, dalším krokem je vybrání zhotovitele studie a projektu. Hala by mohla podle starosty Karla Otavy stát v prostoru u Základní školy Komenského vedle sportovního hřiště v letech 2019 až 2020.

„Hala by měla sloužit pro různé sporty, k uspořádání turnajů a velmi pravděpodobně i jako taneční sál a pro pořádání koncertů," řekl Otava. Hala by měla mít tři hřiště s parketovou podlahou, zázemí a restaurace. Pro potřebu plesů by byla kapacita kolem dvou set lidí.

Lidé v Lysé po podobném prostoru už dlouho volají. „Je to skvělý nápad, spojit sportování s možností zábavy a kulturního vyžití," vidí výhody vícerého využití stavby například Marek Šťastný.

Vraťme se zpět do minulosti, kdy město mělo k dispozici krásný sál. Kdysi u nádraží fungoval hotel Král, později Polabí, s kulturním sálem, kde se pořádaly například plesy. Po revoluci byl vrácen původním majitelům, kteří ho prodali. „Nevím, jak k tomu došlo, ale město ho tehdy nekoupilo. Dnes je tam diskotéka Calypso, se kterou máme velké problémy. Dochází k devastaci okolí diskotéky i nádraží," stěžuje si starosta. Z horních pater bývalého hotelu je dnes ubytovna.

Velký kulturní sál slibovala postavit developerská firma v areálu bývalé Fruty, ale kvůli nedostatku peněz k tomu zatím nedošlo. „Plno lidí nám vyčítá, že kdejaká vesnice kolem má kulturní dům, například Straky nebo Sojovice, které byly postavené za socializmu. Lysá má pouze kino a možnost pořádat kulturní akce na výstavišti, kde se začínají po deseti letech odehrávat plesy a kulturní akce," popsal nynější provizorní řešení starosta.

Se stavbou nové haly je ovšem spojena velká finanční náročnost. Měla by stát kolem sta milionů korun, což je pro město obrovská zátěž a bez úvěru to Lysá zřejmě nezvládne. Na stavby podobných zařízení nejsou v současnosti vypsané žádné dotační tituly.

