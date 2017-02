Lysá chce letos vyřešit problémy s pitnou vodou

Lysá nad Labem - Nejen horší kvalita vody, ale také na mnoha místech nízký tlak ve vodovodních trubkách je hlavním důvodem toho, proč chce město v letošním roce rozjet několik investic, které zajistí zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

První věcí je rekonstrukce stávajícího vodojemu na Zámeckém vrchu a jeho vybavení novými tlakovými čerpadly. „Máme místy problém, hlavně ve Skále a na sídlišti s vícepatrovými domy. Tam mají malý tlak, takže si stěžují na problémy s pračkami nebo myčkami, které nechtějí spínat. Proto je potřeba zvýšit tlak vody," vysvětlil nutnost rekonstrukce vodojemu starosta Lysé Karel Otava.

Další městkou investicí, o které vedení města uvažuje už od roku 2016, je nový vrt v prameništi města, při silnici směrem na Milovice, který by měl zajistit dodávku kvalitní pitné vody. „Nyní tam probíhá zkušební vrt a čerpání. To by měl být záložní vrt pro město," uvedl Otava s tím, že další možnost, kterou řeší odborníci na hydrologii, je využití studny v podniku Kovona. Vedení firmy městu už vloni nabídlo, že mu jednu ze studní, včetně pozemku, který k ní patří, bezúplatně přenechá. Nyní je zadaná studie, která jasně určí, co bude v současné situaci nejlepším řešením. „Pro nás to znamená, že by tam město muselo postavit úpravnu vody, takže by mělo dva vodojemy, které by si navzájem pomáhaly," vysvětlil další postup starosta.

V loňském roce se uskutečnila zkouška kvality vody v kovonské studni i zkouška vydatnosti vrtu. Obojí vyhovuje k tomu, aby v Lysé nad Labem mohla být už třeba od letošního roku kvalitní pitná voda. Jediný problém je podle Karla Otavy s tím, že se původně měla voda hnát přes vodojem na Zámeckém vrchu. Město ovšem zjistilo, že je od Kovony daleko a bylo by velmi drahé tímto způsobem vodu čerpat. „Ze studie by mělo být jasné, jestli je vhodné postavit ještě jednu úpravnu vody a vodojem na té straně města, kde je Kovona. Výsledek budeme vědět v březnu," dodal starosta. Stavba by se měla uskutečnit v letošním, nejvýš v příštím roce.

