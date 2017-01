Lucie Procházková je žena velkých změn, odvážný a nekonvenční styl jí sluší

Nymburk /FOTOGALERIE, SOUTĚŽ/ - Šestý ročník Proměn s Deníkem touto poslední Proměnou dospěl do velkého finále. Od této chvíle začíná velký souboj o hlasy vás - čtenářek a čtenářů Deníku. Mnoho z vás již svůj tip poslalo, ale teprve nyní máte příležitost se seznámit s Lucií Procházkovou, sedmatřicetiletou zpěvačkou z Nymburka.

Dostala příležitost věnovat se několik dnů jen sobě a zažila ten úžasný pocit, když se o ni postarali zkušení profesionálové v oboru krásy. „Pro ty z vás, kteří se obáváte, že dámám na fotografiích před proměnou záměrně ubíráme na kráse, dodáváme, že tomu tak opravdu není. Vyfotografujeme je ihned, tak, jak na proměnu přijdou," poznamenala autorka Proměn s Deníkem Jana Burdová.

Jaká je Lucie Procházková a proč se přihlásila do tohoto projektu? „V době, kdy jsem se hlásila, jsem se rozešla po třinácti letech s přítelem, změnila jsem práci a přestěhovala jsem se do jiného bydliště. Vše kolem mne se změnilo, ale já jsem vypadala stále stejně. A to mě nebavilo. Co se týká mého účesu, nosila jsem celý život dlouhé vlasy, které vypadaly už dost unaveně. Ostatně jako celý můj vzhled," uvedla Lucie Procházková.

„Byla jsem vychovaná jako kluk - otec si přál syna a já si tak často připadám. Na úpravu vzhledu jsem docela pohodlná a někdy je to vidět. A to i přesto, že jsem dlouho pracovala v logistice v kolektivu čtyřiceti mužů. Nyní jsem se rozhodla věnovat se svému velkému koníčku - zpěvu. Zpívám s kapelou Dekameron a moc mě to baví," prozradila na sebe Lucie Procházková.

To ale není vše. Lucie se rozhodla koupit domek, rekonstruovat ho a otevřít v něm kadeřnictví. To je její další koníček, na který si před časem udělala rekvalifikační kurz. A jednou chce i psát, zkrátka má plánů na dlouhý čas dopředu.

Tvůrci proměnyProdukce: Studio Jana Burdová

Photo: Jan Tůma

Vlasy: Adéla Trnková / Studio Jana Burdová

Kosmetička: Marcela Stehlíková / Studio Jana Burdová

Make-up: Marcela Stehlíková / Facedesigner Armani Beauty

Styling: Linda Radostová / Van Graaf

Žije hudbou a musí podle toho vypadat

Co inspirovalo tým Jany Burdové ke změně jejího vzhledu? „Lucie je žena velkých změn. Nedělá je často, ale pokud se rozhodne, změní celý svůj život. Nebojí se. Ale teď je především zpěvačkou a to nás nasměrovalo k jasnému cíli. Sebevědomá, cílevědomá a živelná žena. Žije hudbou a potřebuje podle toho vypadat na pódiu," řekla Jana Burdová, šéf týmu, který má všechny proměny na starosti.

„Proto jsme Lucii svěřili naší nejmladší kolegyni Adéle, která má extravaganci tak trochu v krvi. Nejprve Lucii sundala prodloužené vlasy, pak ostříhala poškozené konce a pustila se do barvení. Vybrala pro Lucku krásnou středně hnědou barvu s odstínem mědi a růžové. Tahle barva prostě vykouzlí svěží vzhled i na té nejsvětlejší a nejunavenější pleti. Propůjčuje hnědovláskám rafinovanost," dodala Jana Burdová.

Lucie Procházková má vlnité vlasy od přírody a Adéla Trnková toho využila. Naplnila vlasy péčí Curvaceous od Redken, který změní obyčejně vlnité vlasy v sexy bohaté kudrny, které jsou nejžhavějším trendem současnosti.

Vypadala báječně a užila si i oblékání

„Další velkou výzvou byla Lucčina pleť, která má sklon zadržovat vodu, a proto se Lucii objevují nevzhledné otoky pod spodními víčky. Marcela zvolila ošetření Antifatique od Orlane, které zaktivuje kyslík v pleťových buňkách. Důkladnou masáží stimulovala lymfatický tok a odvedla uvolněnou přebytečnou vodu z tváře. Ani stopa po otocích. Ideální základ pod make-up a fotografování," uvedla Jana Burdová.

Líčení Marcela Stehlíková přizpůsobila stylu, ve kterém se celá proměna realizovala. Vybrala jak jemné barvy pro denní líčení, tak syté a výrazné pro večerní líčení - speciálně pro hraní s kapelou. Lucie Procházková vypadala báječně a užila si i oblékání. Trvalo celý den a Linda Radostová několik hodin nosila množství šatů, sukní kožených bund.

„Odvážný a nekonvenční styl jí sluší nejvíce. Linda přidala ještě jeden look pro den, kdy si bude Lucie chtít od rockového stylu odpočinout. Nezapomněli jsme, že je to žena velkých změn," uzavřela Jana Burdová.

