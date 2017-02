Prodejna zavřela. Zaměstnanci obce vozí zájemce na nákup autem do sousední obce

Budiměřice – Netradiční způsob, jak lidem zajistit možnost si nakoupit základní potraviny, zkoušejí zavést v Budiměřicích. Zájemce o nákup, především z řad seniorů či občanů s omezenou mobilitou, vozí obecní zaměstnanci do obchodu v sousedních Rašovicích.

Po uzavření prodejny v Budiměřicích vozí obec seniory za nákupem do sousedních Rašovic.Foto: Deník/Ivana Šmejdová

Důvodem zavedení této služby bylo opětovné uzavření provozu místní prodejny potravin. Posledně objednalo vedení obce pojízdnou prodejnu. „Tentokrát jsme se rozhodli vyzkoušet trochu jiný způsob. Chceme využít fungující krámek v nedalekých Rašovicích, jehož sortiment je proti pojízdné prodejně bohatší," vysvětluje starosta Budiměřic Marek Merhout s tím, že náklady na zajištění pojízdné prodejny i na dopravu občanů do Rašovic jsou přibližně stejné.

Vedení obce nyní zveřejnilo nabídku této služby na svých webových stránkách a rovněž individuálně informuje občany. Předpokládá se, že o tuto službu bude mít zájem přibližně 10 lidí. Službu využijí především ti, kteří nemají možnost dojet si sami na nákup do Nymburka nebo Poděbrad.

Prakticky to bude vypadat tak, že obecní zaměstnanci vyzvednou dvakrát týdně v pravidelném čase na více místech, případně přímo u domu, zájemce o nákup v rašovického obchodu, dovezou je tam i zpět, a bude-li třeba, pomůžou jim s těžkou taškou až domů.

Starosta Merhout přiznává, že by pochopitelně nejen on viděl rád v Budiměřicích fungující obchůdek, který v malé obci plní do jisté míry také funkci společenskou. „Problém je v tom, že jsme velmi blízko Nymburka a drtivá většina obyvatel Budiměřic je schopná obstarat si nákupy ve městě. V obci nebude nikdy dostatečně početná skupina zákazníků, která by udržela místní prodejnu při životě," říká starosta, který je připraven sednout si za volant sám, pokud by obecní zaměstnanci z nějakého důvodu nemohli zájemce za nákupem odvézt.

Dvaaosmdesátiletá Zdeňka Novotná chodila do místní prodejny nakupovat pravidelně. "Obchod ve vsi mi moc vyhovoval. Je škoda, že ho zavřeli, ale lidé si za to můžou sami, měli ho víc využívat. Obecní úřad se snaží hlavně nám starším pomoct tím, že zajišťuje dopravu do obchodu v Rašovicích. Už jsem jela v pondělí, zítra pojedu také," říká Zdeňka Novotná.

Zájemci o tuto nesporně přínosnou veřejnou službu mohou osobně nebo telefonicky kontaktovat pracovnici obecního úřadu.

