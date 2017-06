Lidé v Sadské rozhodují o investici 220 tisíc korun

Sadská - Podílet se na rozdělení 220 tisíc korun z rozpočtu města v rámci takzvaného participativního rozpočtu mohou obyvatelé města svým hlasováním do 22. června. Mají k dispozici šest návrhů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šimánek Vít

Zastupitelé na začátku roku vyčlenili zmíněnou částku z ročního rozpočtu, aby se mohli lidé aktivně zúčastnit rozhodování o tom, co ve městě vylepšit. Do poloviny března se sešlo na radnici celkem devět návrhů, které posoudila komise v čele s koordinátorem Martinem Shánilem, zda mají v pořádku všechny formality, a předala je úředníkům města, aby rozhodli, zda jsou vůbec proveditelné. Do závěrečného hlasování se dostalo šest z nich. „Jeden z požadavků byla oprava chodníku, která byla nereálná kvůli finanční náročnosti, druhý požadavek se týkal úprav prostoru u školy kvůli bezpečnosti dětí, na což má už město zpracovaný projekt, a třetí návrh byl na osvětlení u hřiště, kde se ovšem navrhovatel nedohodl se sousedy," vysvětlil vyloučení tří návrhů Martin Shánil.

Lidé v Sadské tak mohou hlasovat o pořízení lisu na plechovky, zřízení mincovního zámku do dveří veřejného WC, pro nové lavičky, opravu hřiště na nohejbal a volejbal, doplnění odpočívadel a odpadkového koše v lokalitě V Bořích nebo pro pořízení nových prvků pro zajištění aktivit dětí a rodičů na dětském hřišti. „Když jsme spočítali, kolik by všechny soutěžní návrhy stály, přesáhla by částka na jejich pořízení jen o málo vyčleněnou částku. Takže vypadne pouze jeden, o kterém rozhodnou občané," vysvětlil koordinátor participativního rozpočtu.

Podílet se na rozhodování o investicích města je v Sadské novinkou, kterou lidé vítají. „Jsem ráda, že se něco začalo dít. Návrhy jsou sice pouze na dílčí věci, ale je dobře, že se lidé mohou hlasování účastnit. Já osobně třeba preferuji dětské hřiště," uvedla Jana Svobodová.

Hlasovat mohou pouze občané města Sadská, kteří dosáhli v den hlasování šestnácti let. Mohou využít možnost hlasovat buď on-line na internetové stránce www.paro-sadska.cz, nebo prostřednictvím kuponu v Sadských listech, který pak hodí do hlasovací schránky na městském úřadu. Každý hlasující může označit pouze jednou ano a jednou ne. Hlasování je každému umožněno pouze jednou.