Lékárny bojují s nedostatkem některých léků

Nymbursko /ANKETA/ - Přes sedmdesát procent Středočechů se už někdy setkalo s tím, že lék, který jim předepsal jejich lékař, nebyl k sehnání. Každý druhý z nich tento problém řešil opakovaně. Šest z deseti obyvatel kraje by si výměnou za jistotu dostupných léků neváhalo připlatit a dvě třetiny z nich by zároveň uvítaly větší nabídku generických léků, tedy ekvivalentů originálních léčivých přípravků, které mohou přijít na trh po vypršení jejich patentové ochrany. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu, který provedla agentura STEM pro Českou asociaci farmaceutických firem.

Potvrzuje to například i majitel mělnické lékárny Centrum Petr Krpálek. Podle něj dochází v současné době k situacím, kdy některé lékárny nemají určité léky nebo jejich potřebné množství. To se týká nejen vzácných léčiv, ale například léků na vysoký tlak, srážlivost krve či astma. „Distribuce léčiv by měla kopírovat síť lékáren v regionech, krabička s léky by měla jít za pacientem, a ne aby pacient musel hledat lékárnu nebo síť, která mu je schopná jeho lék vydat," říká Petr Krpálek.

Tuto situaci by měla zlepšit novela zákona o léčivech, která vstoupí v platnost 1. prosince. „Novela definuje některé povinnosti, například výrobci musí dodávat lék všem distributorům, kteří zásobují lékárny, distributoři musí dodat lék do lékáren do dvou dnů. V tuto chvíli si mohou výrobci vybírat distributory a distributoři zase lékárny, a to je špatně," ví Petr Krpálek.

Výpadek některých léků zaznamenávají téměř všichni provozovatelé lékáren. Například v mladoboleslavské lékárně Centrálka. Zdejší lékárník Michal Gryc ale říká, že většina léků se dá bez větších problému nahradit. „S výpadky se občas setkáváme, ale často jde daný preparát nahradit v podstatě stejným výrobkem akorát od jiné firmy," uvádí lékárník a dodává, že problémem občas je, že lidem lék, byť stejného složení ale od jiného výrobce, prostě nesedne. „Může se stát, že pacient ho nesnese a není mu po něm dobře. To už pak ale musí k lékaři a domluvit se s ním na dalším postupu," upozorňuje Gryc.

Nepříjemnou zkušenost s nedostupností konkrétního léku má třicetiletá Katka. „Už je to delší dobu, kdy jsem měla zdravotní komplikace, které vyústily až v problémy s dýcháním. Lékař mi tehdy napsal nějaké léky, které ale v lékárně byly dlouhodobě nedostupné. Bohužel lékárník mi řekl, že výpadek je dlouhodobý a za lék mi nemůže nabídnout žádnou náhradu," vzpomíná mladá žena, kterou tehdy situace velmi rozzlobila. „Nebylo mi dobře a musela jsem zpátky k doktorovi. Naštvalo mě hlavně to, že doktor o výpadku nevěděl. Napsal mi sice jiný lék, ale mě to stálo zbytečný čas," zlobí se Katka. Podle Michala Gryce ale nemá smysl lékaře o výpadku informovat. „Pokud má nějaká firma výpadek, nechlubí se tím. My se to samozřejmě dozvíme, ale lékařům to není povinen nikdo hlásit," uvedl lékárník.

Nymburského internistu Zdeňka Šubrtu zlobí, že lékárny mohou generické léky podle vyhlášky nabízet. „Oni pacientovi řeknou, lék, který máte na recepisu, nemáme, ale dáme vám jiný, lepší. Bojím se, že je to pro lékárny ekonomicky výhodnější," říká doktor Šubrta. Pacientovi to může uškodit v tom, že je zvyklý na svoji krabičku, na tvar svých tabletek, teď dostane jinak vypadající a jinak balený lék, k němuž nemá takovou důvěru. „Může to zhoršit spolupráci pacienta s lékařem, nelíbí se mi to zejména u starších pacientů. Recept je vlastně rozkaz, jako takový by měl být splněn," dodává Zdeněk Šubrta, který si dokáže situaci ohlídat tím, že pacienty instruuje, aby trvali na léku, na který jsou zvyklí, případně ještě opatří recepis na konkrétní lék razítkem Nezaměňovat.

Máte z lékáren zkušenosti s nedostupnými léky?