OBRAZEM: Labe zažilo paddleboarding

Nymburk – Zažít zábavu a přilákat lidi k vodě byl cíl pořadatelů sobotní soutěže v paddleboardingu, která se konala na Labi v areálu Vesláku.

Autor myšlenky, reprezentant v rychlostní kanoistice Dan Drahokoupil, přiznal, že ho napadla u piva. „Je to takový sranda závod! Mám půjčovnu a vím, že o to lidi mají zájem, tak proč je takhle nepřivést k vodě?“ usmívá se kanoista, který stihl akci zorganizovat i při své přípravě na Mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které začíná v Račicích už ve středu. Danův nápad se osvědčil. Závodilo se na prknech popoháněných dlouhými pádly, občas se spadlo do Labe, ale především si to všichni moc užili.