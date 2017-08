Festival Soundtrack uzavře část Poděbrad

Poděbrady – Zítra začíná zřejmě největší akce, kterou Poděbrady zažily. Mezinárodní Festival Filmové Hudby a Multimédií Soundtrack Poděbrady zřejmě přiláká tisíce diváků, kteří se budou pohybovat po celém městě. Proto policie musela přistoupit k razantním uzavírkám a opatřením, která mohou způsobit kolaps v dopravě.

„Několik desítek policistů bude po celou dobu dohlížet na veřejný pořádek, stejně tak i na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Pokud se občané budou domnívat, že dochází k porušení zákona, nechť se neváhají obrátit na linku 158,“ upozornila nymburská policejní mluvčí Petra Potočná.

Od pondělí je zcela uzavřena ulice U Stadionu, řidiči tudy neprojedou až do soboty. V Palackého ulici bude snížena rychlost na 30 km/h. Ode dneška až do pondělí 28. září jsou plánovány uzavírky v centru města v oblasti náměstí T. G. Masaryka, ulic Pionýrů a Na Valech.



Od čtvrtka až do soboty bude kompletně uzavřena silnice na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zároveň dojde k dočasnému zrušení přechodu pro chodce u křižovatky na náměstí.

Řidiči na východní straně Poděbrad musí také počítat už zítra s úplnou uzavírkou ulice Na Hrázi, která bude uzavřena kvůli koncertu kapely Lucie. Uzavírka se dotkne i cyklostezek, ta pod zámkem bude zcela uzavřena, protější bude přístupná pouze pro pěší.

Od pondělí je po celý týden uzavřeno parkoviště u zámku. Pro návštěvníky festivalu jsou připravena parkoviště u Jezera, na travnaté ploše u skateparku u haly BIOS, u jízdárny, v Pavlovově ulici, u kostela a v prostorách ČSAP. Návštěvníci koncertu Lucie budou mít možnost zaparkovat v ulici Na Zálesí nebo u golfového hřiště. Ke změnám dojde také v autobusové dopravě. „Od čtvrtka do soboty dojde ke změně trasy a zastávek na linkách PID 398, 493 a 498. V těchto dnech od 17 hodin do ukončení denního provozu budou tyto linky mezi vlakovým nádražím a Jiřího náměstím v Poděbradech vedeny odklonem a nebudou obsluhovat zastávku „Poděbrady, Riegrovo náměstí“. Jako náhradní zastávku lze využít zastávku „Poděbrady, škola“ v ulici Husova.

Uzavírky potrápí hlavně obyvatele města. Mnozí ani nebudou moci zaparkovat před svými domy. „Je to jen týden, ale že nebudeme moci parkovat před barákem, to mě vytáčí. Ať se organizátoři pěkně snaží, aby to byl absolutně nezapomenutelný zážitek!!,“ napsala například na facebookové stránce města Eva Kabešová. Jaroslav Štěpán se zase rozhodl, že raději přes město v inkriminované dny bude jezdit na motorce. „Bude to rychlejší a těch pár uzavírek prokličkuji,“ má jasno Poděbraďák.

Festival začíná ve čtvrtek a jeho program skončí v neděli o půlnoci.