Kuřákům nahrává teplo. Využívají zatím zahrádky

Nymbursko – Kuřákům se od středy citelně zmenšil prostor, kde si mohou dát svou oblíbenou drogu. Nový protikuřácký zákon jim v podstatě omezil možnost kouřit už jen doma, nebo na ulici.

Nově se totiž nesmí kouřit nejen v oblíbených restauračních zařízeních, barech či kavárnách, ale také na zastávkách, i těch nekrytých, v divadlech, kinech, na sportovištích, v zoologických zahradách a ve zdravotnických zařízeních.

V nymburské nemocnici si od středy nezapálí pacienti ani zdravotnický personál v celém areálu, tedy i ve venkovní části. A jak to řeší kuřáci v bílých pláštích, tedy lékaři a sestry? „Zatím se scházíme za vrátky u zadního vchodu. Ale to není řešení na dlouho. Brzy si někdo všimne, že to tam nevypadá příliš hezky a taky v podstatě v pracovní době opouštíme areál. Nevím, jak se to bude řešit do budoucna," uvedla jedna ze sester, která si z pochopitelných důvodů nepřála být jmenována.

Ředitelství boleslavské Klaudiánovy nemocnice je k zaměstnancům kuřákům přívětivější. „Venkovní prostory pro kuřáky zůstanou zachovány beze změn. V nemocnici jsou zaměstnáni lidé, kteří jsou na nikotinu závislí. Tento personál je pro nemocnici nepostradatelný, stejně tak, jako ten nekuřácký, a proto jsou v areálu nemocnice vyhrazeny prostory, kde je kouření povoleno," vysvětlil ředitel Ladislav Řípa.

Počasí zatím kuřákům v restauracích přeje. Mohou si sednout na zahrádku a velkou změnu nepociťují. Problém v budoucnu ale vidí například Pavel Sekera z Lysé nad Labem. „Jsem zvyklý si dát k pivu cigaretu. Až přijde chladno, budeme muset sedět uvnitř. V Lysé je zákaz požívání alkoholu na veřejnosti, takže si budu muset nechat pivo na stole zvětrat, když půjdu ven kouřit. A to se mi opravdu nelíbí," vyjádřil své rozhořčení.

Zajímavý obrázek se ve středu naskytl v Plzeňském šenku v mladoboleslavském Domě kultury. Host, který do restaurace zašel na nealkoholické pivo po práci, si tu za stolem začal lepit nikotinovou náplast. „Nekouřil jsem moc, do dvaceti cigaret denně, ale teď už nekouřím vůbec. Ty chvíle, kdy jsem si u piva nebo kávy zapálil, mi budou chybět," poznamenal učitel Lukáš Sedláček, zatímco si lepil náplast na rameno, a dodal: „Pokud stát tolik stojí o to, aby lidé přestali kouřit, měl by kuřákům poskytnout bezplatnou pomoc s odvykáním stejně jako feťákům nebo gamblerům. Mezi těmi závislostmi není rozdíl," nechal se slyšet Sedláček.

Majitel mělnické restaurace Martin Strečok je spokojený, že nový zákon začal platit. „Já osobně jsem rád, že nebudu po dvaceti letech chodit domů v oblečení začouzeném od kouře. Sám totiž nekouřím," řekl Strečok. V Hospodě Na place v Kostomlatech nad Labem mají problém. A tím je zahrádka, která je střechou spojená s hospodou. „Zatím nevíme, zda se zákaz bude týkat i tohohle prostoru, a jsme z toho špatní. Informace na internetu se různí," řekla zástupkyně provozní Markéta Toušlová. „Případný zákaz budeme respektovat, protože si nemůžeme dovolit platit pokuty. Ale povede to k ostrým sporům s našimi stálými hosty," obává se.

V nymburské vyhlášené restauraci U Gregorů se zase diskutovalo o tom, zda v zákoně není stanoven i zákaz kouření v místech, kde se pohybují děti či kde se vydávají jídla. „Dotazem na hygieně jsme se ujistili, že na zahrádce se kouřit může," potvrdila servírka Marcela Jánská.

Nový zákon využili někteří restauratéři ke zlepšení služeb zákazníkům. Například ve Skleníku v Neratovicích bylo v první den platnosti zákona z technických důvodů zavřeno. Majitel chce vymalovat, údajně kvůli tomu, aby zákazníci chodili do voňavé nekuřácké restaurace hned od samého počátku.

Radikální názor na nový zákon má Jaromír Bursa z Mladé Boleslavi, který je v oboru už čtyřicet let. „Nezaměstnanost se zvýší o zhruba jedenáct procent. O práci přijdou nejen hostinští, ale i kuchaři, kteří nebudou mít pro koho vařit. A obor ztratí na atraktivitě, protože nebude mít uplatnění," kroutí hlavou zkušený hospodský.

Do nečekané situace se dostávají divadelníci. Zákaz kouření se totiž vztahuje také na budovy divadel. Ovšem v řadě divadelních her herci na pódiu kouří, častokrát se text i ke kouření vztahuje a bez toho hry ztrácí část smyslu a originality. Jak to budou řešit v nymburském Hálkově divadle, jsme se zeptali ředitele Jaroslava Kříže. „My budeme při představeních dodržovat pokyny a poznámky režisérů ke hře," řekl Kříž. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová však uvedla, že s výjimkou ze zákazu kouření při divadelních představeních se nepočítá.