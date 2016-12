Které ulice opraví v Nymburce příští rok? Víme i za kolik

Nymburk - Schválený rozpočet počítá se zásadními investicemi do tří ulic. Nejvíce peněz spolknou opravy Lipové ulice u hřbitova.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Téměř 20 milionů korun bude nymburská radnice investovat v roce 2017 do oprav ulic. Nejzásadnější z nich se odehraje u hřbitova v ulici Lipová.

Projekt opravy této ulice leží na stole už řadu let. Nicméně město chce zásadní rekonstrukce konzultovat s Vodovody a kanalizacemi, aby při opravách a položení nového povrchu došlo také k modernizaci vodovodního řadu. Jinými slovy, aby se nekopalo dvakrát a v brzké době nemuselo dojít k dalším opravám. To je právě případ Lipové ulice.

Na její rozšíření a úpravy vyčlenilo město pro příští rok 13,5 milionu korun. „Jak už z názvu ulice vyplývá, problém v tomto místě nastává s letitou lipovou alejí. V původních plánech byly na stole tři varianty. Od ponechání stromů v původním stavu přes vykácení stromořadí na jedné straně až po odstranění stromů z obou stran. Když se před časem uvažovalo o prostřední variantě, bližší studie ukázala, že například dvě lípy jsou v dobrém stavu a další čtyři ve špatném. A každý si asi dovede představit, ja by ulice vypadala, kdybychom část stromů vykáceli a část nahradili novými," vysvětluje těžké rozhodování starosta Pavel Fojtík.

Jak celá situace dopadne, zatím není definitivně dáno. Nicméně vedení města se kloní k tomu, že stávající alej bude nahrazena novými stromy. „Ovšem nikoliv malými stromky, jak je to obvyklé, ale nechali bychom vysadit už vzrostlejší stromy s mohutnějšími kmeny," říká Fojtík. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však teprve má padnout.

Další ulici, která se dočká výrazné inovace, je Dlabačova na Zálabí. Do té město investuje 3,3 miliony korun. A ještě o půl milionu více bude stát oprava ulice U Skály v Drahelicích.

Podle 2. místostarosty Jana Rittera se výhledově pro rok 2018 počítá s opravou lokality Na Rejdišti. „To by mělo být zasazeno do kontextu celkových úprav centra města," doplnil Ritter.