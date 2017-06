KRÁTCE: Začala stavba chodníku v Dlabačově ulici

Nymbursko - Stavba chodníku v Dlabačově ulici v Nymburce, která potrvá až do října letošního roku, začala.

Začala stavba chodníku v Dlabačově ulici v Nymburce.Foto: Deník / Jilemnický Miroslav

Ulice bude po celou dobu prací jednosměrná, ve směru od elektroservisu k půjčovně nářadí. Projekt počítá také s novým veřejným osvětlením, lavičkami a dalším mobiliářem.

Děti slaví v kostýmech

Nymburk – Den, při kterém si to děti pořádně užijí, se koná na nymburské moštárně 24. června od 10 do 16 hodin. Děti mohou přijít v různých kostýmech, připraveny jsou pro ně zajímavé aktivity, například malování na obličej, kreativní účesy, dětská diskotéka nebo dílničky. Rodiče se mohou těšit na malé tržiště.

Režisér vybere scénky

Nymbursko – Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region bude dnes po 16. hodině režisér Jiří Adamec. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Pavlem Kučerou vám Jiří Adamec nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Přednáška připomene bitvu

Lysá nad Labem – Hoši od Zborova je název přednášky Pavla Hnízdila, která se koná v úterý 13. června v Muzeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. „Přednáška ke stému výročí bitvyu Zborova je připomínkou statečnosti a obětavosti předků, kteří stvořili naši zem," uvádějí organizátoři z Polabského muzea. Přednášející je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze a už třicet let se amatérsky zabývá rodopisem, hospodářskými a vojenskými dějinami naší vlasti. Také sestavil rodokmen slavných rodáků z Lysé nad Labem.

Startuje hokejista Vrbata

Poděbrady – Charitativní běh Run For Help Poděbrady se koná v neděli 18. června u hotelu Golfi. Nabízí kratší rodinný běh na jeden okruhv délce 3,3 kilometru, který startuje v 10 hodin,a hlavní závod na deset kilometrů se startem ve 12 hodin. Závody startuje senátorka Emílie Třísková a reprezentant České republiky v ledním hokeji Radim Vrbata. Ten v rámci akce uspořádá také autogramiádu. Je připraven i bohatý kulturní program. Letošní ročník charitativního běhu Run For Help Poděbrady se koná ve prospěch šestiletého Františka s epilepsií.

Oslaví seskok parašutistů

Senice – U Senic a Podmok seskočili v roce 1941 členové skupiny Silver A, která se podílela na přípravách atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. K uctění památky odvážných vojáků Alfréda Bartoše, Josefa Valčíka a Jiřího Potůčka je v obci připraven na sobotu 24. června od 13.30 vzpomínkový program s názvem Pocta statečným.

Doprovodný program nabídne ukázky historické i současné vojenské techniky, seskok parašutistů, muzikua ohňostroj.