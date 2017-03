KRÁTCE: Velikonoční tvoření v Kersku

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Karel Pech

Herec ukáže ukřižování Krista

Poděbrady – V evangelickém kostele v Poděbradech v Husově ulici, naproti základní škole Václava Havla, zahraje Divadlo Víťi Marčíka Moravské pašije. Diváci spatří Velikonoce, pašije, ukřižování Krista tak, jak je upravil a hraje komediant a loutkář Víťa Marčík. Ten přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění bude i divák vtažen do tohoto příběhu. Scénu tvoří stará rozbitá Boží muka.

Čtěte také: Nymburk nezíská dotaci na další opravy sídliště

Přijďte si uplést pomlázku

Kersko – Lesní ateliér Kuba v Kersku připravil na následující víkend zajímavé velikonoční tvoření. V sobotu 1. dubna přijedou do ateliéru košíkáři Zuzana Tilajcsiková a Vladimír Dvořák a od 10 do 17 hodin návštěvníkům nabídnou mnoho proutěných výrobků ze své dílny. V neděli se mohou zájemci těšit na Alenu Fryčovou, která nabídne slámové, vrtané a voskové kraslice. Reliéfní voskovou kraslici si můžete 2. dubna od 10 do 17 hodin zkusit vytvořit s její pomocí dokonce i sami.