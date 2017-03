KRÁTCE: Truck Trial zvýší adrenalin

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Ze závodů truck trialů v MilovicíchFoto: Foto: DENÍK/Vladimír Malinovský

Hledá se Miss Polabí 2017

Nymbursko - Sympatické, odvážné dívky od 6 do 16 let mají příležitost nahlédnout do světa obletovaných, krásných miss. Stačí přijít na casting soutěže Miss Polabí 2017, který se koná v pátek 7. dubna od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. dubna od 9 do 12 hodin v Divadle Na Kovárně na nádvoří zámku v Poděbradech, a pokusit se probojovat do finále. Podrobnosti na webu Miss Polabí.

Pátek chystá tvořivou dílnu

Pátek - Obec pořádá v sobotu 1. dubna od 14 hodin ve Spolkovém domě velikonoční a zároveň jarní tvořivou dílnu pod vedením Vladislavy Langrové. Účastníci akce pro dospělé a starší děti prožijí pohodové odpoledne a vyrobí si zajímavou dekoraci. Více na webu obce.

DDM vyhlašuje fotosoutěž

Nymburk - Dům dětí a mládeže Nymburk vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti na téma Tajemství Nymburka. Děti od 8 do 18 let se mohou přihlásit do 10. května.

Říčka Mrlina se odemyká

Nymburk - Téměř klasická akce, odemykání Mrliny, je letos připravena na neděli 16. dubna. Nejen vodáci, ale vyznavači pobytu v přírodě vůbec, se sejdou v neděli 16. dubna v devět hodin u Bučického mlýna u Rožďalovic, aby odtud po vodě, na kolech nebo pěšky vyrazili po trase Křinec, Vestec, Budiměřice a cílový Nymburk. Dobrou zprávou je, že se letos není třeba obávat nedostatku vody.

Truck Trial zvýší adrenalin

ilovice - Ve vojenském prostoru Teleček v Milovicích se od 8. do 9. dubna uskuteční další ročník Mistrovství České republiky v Truck trialu. Diváci se mohou opět těšit na nákladní vozidla v extrémním terénu. V sobotu začnou závody v deset hodin. Večer od dvaceti hodin následuje diskotéka s Karlem Fialou. V neděli je začátek závodů v devět hodin, od šestnácti hodin diváci uvidí volné jízdy s názvem Ukaž, co umíš, v sedmnáct hodin pak dojde k vyhlášení výsledků.

Muzikanti soutěží na Portě

Nymburk - Už po páté se bude v Hálkově městském divadle konat Polabské kolo Porty. Soutěže, která je nejen pro začínající kapely a písničkáře nabízející skvělou příležitost se zviditelnit. Přihlášky je možné podat do 4. dubna, vítěz postupuje do oblastního kola v Řevnicích, a navíc získá možnost vystoupit na festivalu Ve stínu vodárenské věže. Více informací najdete na webových stránkách divadla.

Dobrovolníci uklidí město

Městec Králové - K akci Ukliďme svět Ukliďme město se připojují i městečtí občané. Královéměstecký okrašlovací spolek svolává všechny spolky a jednotlivce, aby se připojili a přišli v sobotu 1. dubna v 8.30 hodin k areálu u skautské chaty. Po ukončení akce po půl jedenácté bude tamtéž k dispozici účastníkům občerstvení a drobná odměna. Zájemci se mohou registrovat na 603 579 949 denně po 16. hodině.

Symfonie oslaví Velikonoce

Poděbrady - Dům dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech pořádá již tradiční Velikonoční výstavu ve svém sídle v ulici Za Nádražím. Akce se koná v neděli 2. dubna od 9 do 16 hodin. Účastníci se seznámí s ukázkami tradičních výtvarných technik, prohlédnou si pomlázky, květiny, drátované výrobky, malované hedvábí, velikonoční vajíčka, kraslice, velikonoční keramiku, perníčky, osení a dekorace. Uskuteční se i výtvarná dílna pro děti.

Linka vzpomene na Tučného

Nymbursko - Každý pátek uvádí Český rozhlas Region Střední Čechy talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude zpěvák Tomáš Linka. V Tandemu se od něj mimo jiné dozvíte, jak vzpomíná na roky strávené na hudebních pódiích s Michalem Tučným a jak se připravuje na koncert k Tučného nedožitým sedmdesátinám. Tandem naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,7 FM.

Psycholog radí škole i rodině

Nymburk - Další z cyklu Inspirativních kaváren se bude tentokrát zabývat problémy v komunikaci rodiny a školy. Pořadatelé pozvali do křesla pro hosta psychologa Václava Mertina, který je považován za špičku ve svém oboru. Mimo jiné se prosadil jako autor řady knih, mezi něž patří Psychologie pro učitelky mateřské školy nebo Ze zkušeností dětského psychologa, Výchovné maličkosti či Výchova bez trestů. Akce se koná ve středu 5. dubna od 16.30 do 18.30 na malé scéně Hálkova městského divadla.

