KRÁTCE: Traktory čeká slalom

Nymbursko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Letní kino hostí festival



Lysá nad Labem – Letňák Fest startuje v letním kině v sobotu 19. srpna v 15 hodin. Na scéně se vystřídá řada zajímavých hudebních formací, počínaje Huafi, po níž vystoupí Gangsta ska, Pankix, Dirty Blondes, Who Killed Roses, Lety mimo nebo Fast Food Orchestra. Program zakončí v 23.30 Hard to Frame.

Traktory čeká slalom



Košík – Populární soutěž Traktoriáda a sraz historických traktorů se uskuteční v Košíku poslední srpnovou sobotu. Při nabitém programu, který začíná v 10 hodin, budou návštěvníci obdivovat soutěžní výkony řidičů ve slalomu při jízdě zručnosti s přívěsem od 10.30, v soutěži v převozu piva na kapotě pozadu od 14 hodin nebo stavění pneumatiky traktorem od 15.30. Vítězové budou vyhlášeni v 16.30. Historické traktory se představí ve třech kategoriích, tovární výroba do roku 1960, v letech 1960 až 80 a domácí výroba. Doprovodný program nabídne staré mlátičky, soutěže pro děti i dechovku.

Lidé hlasují pro křižovatky



Poděbrady – Až do středy mají lidé možnost hlasovat občané v anketě o nejnebezpečnější křižovatku ve městě. Anketa na facebooku města nabízí deset problematických míst v lázeňském městě, z nichž lidé vybírají tři nejhorší, ze svého pohledu. V zítřejším vydání přineseme řadu aktuálních komentářů obyvatel a také vyjádření zástupců města k tématu.

Turisté projdou Polabím



Kostomlaty – Kostomlatský klub českých turistů pořádá v sobotu 19. srpna 1. ročník turistického pochodu Letním Polabím. Turisté si mohou zvolit jednu ze tří tras. Prezentace pro trasuA 15 km je v Nymburce na vlakovém nádraží od 8 do 10 hodin, pro trasu B 25 km na nádraží Českých drah v Sadské mezi 7. a 9. hodinou a pro trasu C 35 km na nádraží v Libici nad Cidlinou v době od 6.30 do 8.40 hodin.



Všechny trasy končí v restauraci Na Place v Kostomlatech do18 hodin. Účastníci si odnesou jako odměnu pamětní list a razítko pochodu.

Plavci chtějí zlomit rekord



Městec Králové – Na městském koupališti se od pátku 18. do neděle 20. srpna koná Plavecká štafeta. Jejím cílem je pokoření deset let starého rekordu, který registruje agentura Dobrý den z Pelhřimova. Všichni, kdo přijdou povzbudit sportovce, se mohou těšit na bohatý doprovodný program, zahrnující například simulátor nárazu, lety vrtulníkem, pole dance a tombolu.Setkají se rovněž s karikaturistou nebo Láďou Hruškou. Čeká je samozřejmě i vystoupení řady kapel. Začátek je v poledne.