KRÁTCE: Test odhalí fyzickou zdatnost

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Muzikanti soutěží na Portě

Nymburk – Už po páté se bude 9. dubna od 14 hodin v Hálkově městském divadle konat Polabské kolo Porty. Soutěže, která je nejen pro začínající kapely a písničkáře nabízející skvělou příležitost se zviditelnit. Přihlášky je možné podat do 4. dubna, vítěz postupuje do oblastního kola v Řevnicích a navíc získá možnost vystoupit na festivalu Ve stínu vodárenské věže. zatím se do oblastního kola v Nymburce přihlásilo 14 interpretů. Více informací najdete na webových stránkách divadla.

Test odhalí fyzickou zdatnost

Poděbrady – Šestý ročník Testu fyzické zdatnosti pořádá v sobotu 8. dubna Spolek pro aktivní život v Poděbradech. Start je u restaurace v oboře v devět hodin. Po změření krevního tlaku a tepu se vydají zájemci na dva kilometrové okruhy, chůzí nebo během, podle toho, kdo se na co cítí. Po opětovném změření tlaku, tepu a absolvovaném čase počítač vyhodnotí fyzickou zdatnost každého jedince. V cíli bude možné občerstvení zdarma.

