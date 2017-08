KRÁTCE: Most u Odřeps je zavřený

Nymbursko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Most u Odřeps je zavřený

Odřepsy – Most za obcí Odřepsy ve směru jízdy na Chlumec nad Cidlinou je až do 12. prosince zavřený. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny, zásobování a linkové autobusy povede obousměrně přes Vlkov pod Oškobrhem, Srbce a Okřínek. Pro vozidla nad 3,5 tuny pak obousměrně přes Městec Králové, Podmoky, Senice a Okřínek.

Prořez zajistil bezpečnost

Poděbrady – Bezpečí návštěvníků festivalu Soundtrack 2017 město zajistilo mimo jiné prořezem suchých větví vysokých stromů. „Jedná se především o stromy na kolonádě a v souběžné ulici na náměstí T. G. Masaryka kolem parku. Zdravotně – bezpečnostní řez provedli dendrologové z Jihlavy, týkal se zhruba padesáti stromů a devadesát procent řezů odstranilo suché dřevo,“ vysvětlil zahradník Čestmír Řízek ze společnosti, která má na starost údržbu poděbradského parku.

Kounice čeká tradiční závod

Kounice – Závod na starých velocipedech Kounická šlapka odstartuje v obci už po šesté v sobotu 2. září v 18 hodin. Nadšenci pro období dětství našich babiček se sejdou u Pivovarské hospůdky, kde se od 16 hodin mohou zaregistrovat. Účastníky čeká desetikilometrový závod. Start dětského závodu je v 16.45 hodin. Oblíbená akce pokračuje večerní zábavou.

Systém zaručí rychlé zprávy

Lysá nad Labem – Možnost získat důležité informace z radnice pomocí SMS zpráv, hlasových zpráv nebo e-mailu mají vedle Poděbrad, Nymburka a Milovic také obyvatelé Lysé nad Labem. Město totiž od srpna zavedlo novou službu zdarma Mobilní rozhlas. Stačí, když se zájemci zaregistrují do aplikace na webové stránce města a získají tak možnost dozvědět se velmi rychle například o akcích konaných ve městě, o přerušení dodávek elektřiny nebo pitné vody, ale i o případném nebezpečí.