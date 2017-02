KRÁTCE: Masopustní průvod i skandinávská kinematografie

Co se děje na Nymbursku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Masopust na LoučeniFoto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Tandem Jana Rosáka

Nymbursko – Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude mistryně světa ve sportovním aerobiku z roku 1997 Olga Šípková. V Tandemu se od ní mimo jiné dozvíte, jak vzpomíná na svou aktivní sportovní kariéru nebo čím ji cvičení naplňuje. Tandem Jana Rosáka s Olgou Šípkovou naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,7 FM.

Sámská krev v kině Sokol

Nymburk – Kino Sokol sestavilo na březen lákavý program. Po francouzské komedii I dva jsou rodina, promítané 1. a 2. března, si v pátek 3. března přijdou na své milovníci současné skandinávské kinematografie u filmu Sámská krev. Sobotní odpoledne bude patřit dětem, ty si užijí americký hit Lego Batman. Celý program je na webu Nymburského kulturního centra.

Smogová situace v kraji

Nymburk – Pro území Středočeského kraje byla ve středu opět vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Nymburská radnice na svých webových stránkách vyzývala řidiče, aby pokud možno nevyjížděli a tím ještě situaci zbytečně nezhoršovali. Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem doporučila omezení pohybu na pod širým nebem. Meteorologové však upozornili, že příchod studené fronty, která má přinést zhoršení počasí a s ním i déšť, ovzduší ve městech pročistí.

Představení věnované Emě Destinové

Nymburk – Commedia Finita je název úsměvné hry, s níž přijíždí Divadelní společnost Karla Soukupa 21. února do Obecního domu. Představení je věnované Emě Destinové, mimořádně nadané operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně očima čtyř žen v podání známých hereček. Začátek je v 19 hodin.

Přednáška Marie Svatošové

Nymburk – Městská knihovna zve ve čtvrtek 23. února v 18 hodin na přednášku Marie Svatošové, lékařky, spisovatelky, publicistky a vůdčí osobnosti hospicového hnutí ČR, která bude hovořit o hospicech, místech, kde lidé mohou prožít konec svého života v důstojných podmínkách a kde budou vnímáni jako plnohodnotné lidské bytosti. V rámci přednášky bude představen také Domácí hospic Nablízku Lysá nad Labem.

Masopustní průvod

Straky – Doba masopustních průvodů se pomalu blíží ke konci. Jeden z posledních se uskuteční ve Strakách příští sobotu, tedy 25. února. V 10 hodin předá starosta Josef Šťastný průvodu Obecní právo a stovky lidí se pak vydají i s povozy na průvod obcí, jehož konec se počítá přibližně v 16 hodin. A jako obvykle nebude chybět dechovka pana Švejdy, ale ani výborné domácí zabíjačkové dobroty mistra řeznického Františka Gruse z Poděbrad. Zábava bude pokračovat v hospodě.

Odstávka elektřiny

Milčice – Obyvatelé části Milčic musí počítat s tím, že v úterý 21. února v době od 7.30 do 15.30 hodin budou bez elektřiny. O plánovaném přerušení dodávky elektrické energie informuje na webu obce ČEZ Distribuce zároveň s ujištěním, že časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výčet všech čísel popisných/ orientačních v dotčené části obce najdete na www.obec-milcice.cz.

Část Lysé bude bez pitné vody

Lysá nad Labem – Kvůli havarijním opravám na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 2. března od 8 do 20 hodin přerušena dodávka pitné vody v části města. Jedná se o tyto ulice: část ulic Sojovická, U Cihelny, Za Zámkem, Kpt.Jaroše, Brandlova, Čechova, Máchova, U Křížku, k Bažantnici, Ke Střelnici, V Polích, Kaprova, Fibichova, Cihelna, Vojanova, Dvořákova a Stržiště. Proto vodohospodáři prosí odběratele, aby se na tuto dobu dostatečně předzásobili vodou. Cisterny budou přistaveny v křižovatce ulic Sojovická a Vojanova, Kpt. Jaroše a Dvořákova.

Daňové přiznání

Milovice, Lysá nad Labem – Finanční úřad informuje daňové poplatníky v Milovicích a Lysé nad Labem, že v rámci poskytování služeb veřejnosti budou k dispozici na městských úřadech v těchto dnech: v Milovicích si mohou daňoví poplatníci, kteří budou podávat daňové přiznání za rok 2016, přijít vyřídit své záležitosti 13. března od 8 do 18 hodin, v Lysé budou pracovníci finančního úřadu přítomni 15. března od 8 do 18 hodin.

Muzeum v Sadské

Sadská – Polabské muzeum podalo ke 30. červnu výpověď z nájmu v budově sadského muzea. K tomuto datu budou sbírkové předměty a expozice vystěhovány jednak z důvodu nevhodných klimatických a bezpečnostních podmínek a jednak z důvodu plánované rekonstrukce objektu. Polabské muzeum by chtělo po opravě v prostoru vybudovat expozici o historii Sadské, kterou by provozovalo město. Sbírkové předměty by byly do expozice Polabským muzeem zapůjčeny.