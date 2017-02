KRÁTCE: Lhotecká zábava i taneční soutěž

Co se děje na Nymbursku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Dušan Póč

Nymbursko – Každý víkend po 16. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy pořad Hvězdné návraty. Jeho autor Patrik Rozehnal v něm prostřednictvím ukázek přibližuje jednu z osobností klasiky českého humoru. V sobotu po 16. hodině připomene tvorbu a kousky známého spisovatele Františka Nepila. Dozvíte se, jakými profesemi prošel, jaká slova vymyslel a jak na něj vzpomínali kolegové. Ale hlavně uslyšíte spoustu jeho laskavého vyprávění. Hvězdné návraty naladíte už dnes po 16. hodině na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Poděbrady – Dům dětí a mládeže Symfonie bude 7. dubna místem konání 9. ročníku amatérské taneční soutěže Středočeský taneční pohár 2017, který vyhlašuje Středočeský kraj. Přihlásit se mohou žáci základních a středních škol a víceletých gymnázií, střediska volného času a dětské domovy Středočeského kraje. Záměrem projektu je nabídnout žákům základních a středních škol pozitivní program využití volného času, působit jako aktivní prostředek prevence rizikového chování na školách nebo získání nových poznatků v oblasti tance. Propozice a přihlášku najdou zájemci na webové stránce Domu dětí a mládeže.

Čtěte také: Středočeský kraj za loňské peníze opraví silnice a posílí fondy

Čelákovice – V kulturním domě v Čelákovicích se koná dnes od 20 hodin II. Reprezentační boxerský ples české boxerské asociace. Pořadatelé akci naplánovali do druhé hodiny ranní. Sportovci si tak užijí několik hodin kvalitní zábavyi tanečních aktivit.

Nymburk – XVII. Ples pro domov se koná v pátek 24. února od 20 hodin ve Sportovním centru. K tanci hrají Jana a Viktor Pohlovi, hosty večera budou členové Spolku historických tanců Hradec Králové a Světelný mág Daniel (LED light show). Moderuje Rudolf Kubík. Výtěžek bude věnován ve prospěch Dětského domova v Nymburce.

Lysá nad Labem – Kvůli havarijním opravám na vodovodním řadu bude ve čtvrtek 2. března od 8 do 20 hodin přerušena dodávka pitné vody v části města. Jedná se o tyto ulice: část ulic Sojovická, U Cihelny, Za Zámkem, Kpt.Jaroše, Brandlova, Čechova, Máchova, U Křížku, k Bažantnici, Ke Střelnici, V Polích, Kaprova, Fibichova, Cihelna, Vojanova, Dvořákova a Stržiště. Proto vodohospodáři prosí odběratele, aby se na tuto dobu dostatečně předzásobili vodou. Cisterny budou přistaveny v křižovatce ulic Sojovická a Vojanova, Kpt. Jaroše a Dvořákova.

Nymbursko – V předchozím týdnu zaznamenali hygienici Středočeského kraje v okrese Nymburk nejnižší počet nemocných chřipkou a respiračními chorobami v celém kraji. Vysvětlují to tím, že na Nymbursku byly v té době jarní prázdniny. I přes celkový pokles počtu nemocných v krajském měřítku byly stále okresy, kde došlo ještě ke zvýšení nemocnosti. V Mělníku, Berouně, Příbrami, Rakovníku a na Praze Východ. Od začátku chřipkové sezony eviduje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 12 závažných případů s onemocněním chřipkou a bohužel i 5 úmrtí.

Čelákovice – Benefiční cestovatelská beseda Kde byl Péťa? se koná v pondělí 20. února od 18.30 hodin v Městské knihovně. Co lze zažít během semestru v Jižní Koreji? Jaké jsou zážitky z cest na Filipíny a do Japonska? Lze na vzdálenost 8 tisíc kilometrů pomoci deseti dětem s handicapem? To vše se dozvíte na netradiční cestovatelské přednášce Petera Chalupianského, která proběhne pod záštitou Konta Bariéry. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na pokrytí nákladů za rehabilitace a péči pro patnáctiletého Zdendu.

Čtěte také: Města chtějí chytrá řešení využít při parkování

Poděbrady – Polabské muzeum zve na přednášku Petra Petříka a Petra Jirase Flóra středního Polabí: Zajímavé rostliny a památné stromy Čelákovicka, která se koná ve čtvrtek 23. února od 17.30 hodin. Na Čelákovicku se nacházejí rostlinné druhy, které jinde na území republiky nenajdete.

Lysá nad Labem - Fotbalový klub Slovan Lysá nad Labem pořádá tradiční společenský ples, který se koná v sobotu 25. února na výstavišti v Lysé a začne ve 20 hodin. Letos s lyskou stopou v Barceloně. Vystoupí zde Verona, hrát bude Pražský taneční orchestr J. Váchy, chybět nebude ani popůlnoční retro večírek s DJ Štěpo, připravena je i bohatá obálková soutěž a další překvapení. Předprodej vstupenek je v prodejně Sport Jirsa v Lysé nad Labem.

Kostelní Lhota – Zveme všechny Lhoťáky z Kostelní, Pískové i jiné Lhoty na Lhoteckou zábavu, která se stejně jako v loňském roce uskuteční v sokolovně Písková Lhota a to v sobotu 25. února od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje skupina Unikát. Pro Kosteláky je zajištěn autobus tam (v 19:30) i zpátky (2:00). Doporučujeme rezervovat si místa na sále. Budeme rádi za jakýkoliv příspěvek do tomboly. Ten, kdo přinese zajímavý a hodnotný dar, získá vstupenku na zábavu zdarma.