KRÁTCE: Letní fesťák ovládne Bezděz

Nymbursko - Co se děje na Nymbursku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv z regionu.

Letní fesťák ovládne Bezděz

Doksy – Letní kulturní festival České hrady na Bezdězu se koná 1. až 2. září. V areálu festivalu budou návštěvníkům k dispozici dvě scény. V pátek zahájí festival v 17.30 kapela Smrtihlav na Jack Daniel´s Stagi. V 18 hodin vystoupí formace Vypsaná fixa na Kooperativa Zelené Stagi. Dále mohou návštěvníci zažít hudební vystoupení například skupin Olympic, Rybičky 48, Visací zámek, Mig 21, Mandrage, Arakain s Lucií Bílou, Sto zvířat, No name či zpěváků Tomáše Kluse, Richarda Müllera nebo Anny K.

Skupina KTP slaví 40 let

Mladá Boleslav – Tuto sobotu se uskuteční oslavy 40 let mladoboleslavské country skupiny KTP. Oslavy jsou situovány do zahrady Centra 83 ve Havlíčkově ulici, v budově bývalé dětské nemocnice. Zahájení je plánováno na 15. hodinu a zahrají tři skupiny. Jako hosté se představí skupiny Vobuty z Hrádku nad Nisou a Fous z Jablonce nad Nisou. Pro případ nepříznivého počasí pořadatelé připravili stany.

Vystaví i holuby a králíky

Sloveč – V chovatelském areálu místní organizace Českého svazu chovatelů se uskuteční v sobotu 9. a v neděli 10. září tradiční chovatelská výstava holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva. Návštěvníci mohou přijít v sobotu v době od 8 do 16 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin. Přihlášky a informace poskytne Miroslav Štěrba, e-mail: cschzoslovec@email.cz, případně Josef Donát, tel. 723 708 063.

Nohejbalisté míří do Píst

Písty – Nohejbalový turnaj trojic Pístecký dědek se koná letos již po patnácté. V sobotu 9. září se sejdou na hřišti družstva hráčů nad 40 let, vždy 3 + 1 náhradník. Prezentace je od 8 hodin, od 9 hodin pak vypuknou vlastní nohejbalové souboje. Hlásit se lze formou sms na tel. 603 562 569 nebo mailem sokolpisty@seznam.

Plavci překonali rekord

Městec Králové – Agentura Dobrý den Pelhřimov zaznamenala nový rekord. Podařilo se ho dosáhnout na koupališti v Městci Králové při dvoudenní plavecké štafetě. Sto osmdesáti devíti lidem se za 48 hodin podařilo uplavat 105,5 kilometru, což je o 2 750 metrů více než v roce 2007, kdy byl vytvořen původní rekord. Štafeta byla na dvě hodiny kvůli bouřce přerušena. Nejmladší plavkyni Barboře Špačkové bylo 6 let, letošním nejstarším plavcem byl sedmdesátiletý Jiří Kukaň. Úplně nejrychlejší plavkyně Anežka Nováková uplavala 4 100 metrů za hodinu. „Na celé akci se podílelo téměř padesát pořadatelů, kteří by to nezvládli bez rodinné podpory,“ uvedla za organizátory Věra Michlová.

Díry opraví sami

Milovice – Město zakoupilo nové zařízení na opravy asfaltových povrchů. Podle mluvčí radnice Lucie Petrtýlové jde o speciální zařízení, kdy se díky plynovým hořákům nataví asfaltový povrch, který se upraví a následně překryje novou asfaltovou vrstvou. „Díky plynovým hořákům nový povrch splyne se starým, což eliminuje nerovnosti při přejezdu opravených úseků,“ uvedla Petrtýlová. Výhodou je rychlost oprav a nízké náklady. Na opravu metru čtverečního je to jen 40 korun. Infrazářič budou používat technické služby.

Zprovozní zvoničku

Oseček – Zprovoznění nově opravené zvoničky chystají v Osečku v sobotu 9. září ve 14 hodin. Setkání to nebude ledajaké, přijede i poděbradská historička Jana Hrabětová z Polabského muzea, která vysvětlí existenci zvoniček. Málokdo ví, že zvoničky začaly vznikat už po 21. srpnu 1751, kdy Marie Terezie vydala takzvaný ohňový patent. Obsahoval nařízení zvonit v případě požáru a obsahoval také mimo jiné nařízení sázet stromy mezi domy nebo mít na návsi rybníček. V dnešní době zvoničky slouží jako historická připomínka těchto událostí.