KRÁTCE: Kino promítne Hurvínka

Nymbursko - Co se děje na Nymbursku? Přečtěte si přehled krátkých zpráv!

Hurvínek. Foto: ČTK

Jáhen posvětí nový prapor

Dobšice – Dobšičtí dobrovolní hasičů slaví první zářijovou sobotu 130 let trvání svého sboru. Začátek je hodinu po poledni na místním hřišti. Hasiči obdrží od obce slavnostní prapor, který bude vysvěcen jáhnem Dmytrem Romanovským. Návštěvníky tam čekají ukázky zásahu hasičských záchranných sborů, požární útok žen a retro útok mužů nebo ukázka výcviku psů. Pořadatelé zajistili projížďky koňským spřežením a skákací nafukovací hasičské auto.

Kino promítne Hurvínka

Nymburk – První záříjový víkend, který je posledním volnem před zahájením nového školního roku, myslelo kino Sokol film především pro malé diváky. Zařadilo totiž českou animovanou komedii s názvem Hurvínek a kouzelné muzeum, v níž legendární hrdinové zažívají zcela nová dobrodružství. Bavit se při nich budou nejen děti, ale celá rodina. Promítá se v pátek 1. září od 17 hodin, v sobotu 2. a v neděli 3. září vždy od 16 hodin.

Lhotečtí se loučili s reprezentantem

Kostelní Lhota – Významný rodák, bývalý volejbalový reprezentant Josef Musil zemřel v sobotu 26. srpna ve věku 85 let. S československou volejbalovou reprezentací získal medaile na mistrovstvích Evropy i světa a na OH. V roce 2001 byl vyhlášen nejlepším českým volejbalistou 20. století. V roce 2004 byl uveden do světové síně slávy Vol-leyball Hall of Fame a také získal čestné občanství.

Vystaví květy i šaty

Křinec – Místní zahrádkáři pořádají v sobotu 9. září v zámku od 11 do 17 hodin Svatební den. K vidění bude vše, co ke svatbě patří, tedy přehlídky svatebních šatů, ukázky účesů, květinových vazeb a sladkostí. Ze svatební výstavy se mohou zájemci přesunout na výstavu květin, ovoce a zeleniny, která se koná v sále radnice od 9 do 16 hodin. Zájemci budou mít možnost nakoupit květiny, sukulenty a další produkty ze zahrádek.