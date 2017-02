KRÁTCE: Kapela Artmosphere pokřtí svůj nový klip

Co se děje na Nymbursku? Přinášíme vám přehled krátkých zpráv.

Nymbursko – V minulém týdnu zaznamenali hygienici opět malý vzestup počtu nemocných s chřipkou a respiračními onemocněními. Oproti prvnímu únorovému týdnu stoupl počet nemocných o 1,3 procenta na 1 200 v přepočtu na sto tisíc obyvatel. Nejvíce se zvýšil počet v kategorii od 15 do 24 let, o 18,2 procenta, a u dětí do 5 let. Naopak nejvíce nemocných ubylo v kategorii seniorů starších 60 let. Těch hygienici zaznamenali o 30 procent méně, než v týdnu od 6. do 12. února.

Milovice – Hodně nepříjemné chvilky zažila dívka na Josefových Tůních v Milovicích. Vešla na led, který se pod ní propadl. Stačila ještě zavolat matce, potom byl mobilní telefon nedostupný. Matka na nesnáze své dcery upozornila městské strážníky. Ti okamžitě vyjeli na místo, kde našli dívku už na břehu. Přišla naštěstí pouze o mobilní telefon. Policisté varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy a upozorňují na velké nebezpečí, protože denní teploty už se dostávají nad nulu a led rychle zeslabuje.

Lysá nad Labem – Kvůli jednodennímu pořádání Řemeslného jarmarku v Lysé nad Labem bude 15. dubna uzavřeno Náměstí Bedřicha Hrozného. Přechodná úprava provozu se bude týkat kromě náměstí také místních komunikací ulic Přemyslova a Komenského. Zákaz zastavení bude platit 15. dubna od 8 do 17 hodin.

Nymbursko – Cestující by si měli dát pozor na výluku SŽDC v úseku Čelákovice – Lysá nad Labem na trati 231 Praha – Lysá nad Labem – Nymburk – Kolín. Výlukový jízdní řád počítá s odklony královéhradeckých rychlíků mimo stanice Praha-Vysočany a Lysá nad Labem a také s posuny odjezdů vlaků linky S2 a S20 v úseku Milovice – Lysá nad Labem – Praha (zejména ve směru do Prahy). Výluka v Čelákovicích bude pokračovat od 21. do 27. února vždy v době od 9 do 15 hodin. Rychlíky budou v této době opět odkloněné mimo Vysočany a Lysou nad Labem a u osobních vlaků mohou vznikat drobná zpoždění.

Poděbrady – Polabské muzeum zve na přednášku Petra Petříka a Petra Jirase Flóra středního Polabí: Zajímavé rostliny a památné stromy Čelákovicka, která se koná ve čtvrtek 23. února od 17.30 hodin. Na Čelákovicku se nacházejí rostlinné druhy, které jinde na území republiky nenajdete.

Nymburk – 1. ročník společenského večera nymburských neziskovek, na kterém pořadatelé poděkují dárcům a sponzorům, se koná v sobotu 25. února od 19 hodin v sále Obecního domu. O program se postará například skupina Lipno, DJ Radim Keith, taneční vystoupení předvede skupina Spešlstar a Easy Dance a dočkáte se i překvapení.

Lysá nad Labem – Kapela Artmosphere, která si získává stále více příznivců mezi posluchači regionu, pokřtí svůj nový klip v sobotu 25. února ve 20 hodin v Kině Lysá.

Sokoleč – TJ Sokol Sokoleč pořádá v sobotu 25. února Masopust. Sraz účastníků je v 8 hodin u sokolovny, průvod masek doprovodí kapela Suchdola(zach)

Oskořínek – Masopustní veselí začne v Oskořínku v sobotu 25. února v 10 hodin před místní hospodou, kde si můžete zakoupit občerstvení, a odkud se v 11 hodin vydá na obchůzku obcí masopustní průvod za doprovodu kapely pana Trnky. Masopustní bál s bohatou tombolou a slosovatelnými vstupenkami začne v oskořínské hospodě ve 20 hodin. K tanci hraje skupina Avallon. Všechny masky jsou vítány.

Přerov nad Labem – Obec chystá stavbu vodovodu a napojení na vedení pitné vody. Od 27. února musí tedy řidiči počítat s uzavírkou místní komunikace. V obci bude osazeno přechodné dopravní značení. Omezení provozu potrvá v Přerově nad Labem do 31. srpna tohoto roku.

