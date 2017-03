KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Astronomie má sedm perel

Nymburk - Městská knihovna připravila na 21. března od 17 hodin zajímavou přednášku hvězdáře, popularizátora astronomie a úspěšného astro-fotografa Petra Horálka nazvanou Sedm perel astronomie. Horálek, známý i z televizního pořadu Karla Šípa, seznámí návštěvníky s mimořádnými nebeskými úkazy. Zájemci se také dozvědí, jak pozorovat nebeské úkazy.

Základní škola otevírá dveře

Lysá nad Labem - Základní škola Bedřicha Hrozného pořádá ve středu 22. března od 7.45 do 11.25 hodin Den otevřených dveří. Rodiče si mohou prohlédnout učebny a družinu nebo se podívat, jak se děti baví v různých kroužcích.

Vrutici čeká čištění ulic

Benátecká Vrutice - Dočasné zákazy zastavení čekají řidiče od 20. března až do 31. prosince v Benátecké Vrutici. Město Milovice o tuto úpravu značení požádalo kvůli pravidelným blokovým čištěním, která se od jara až do prosince budou konat. Případná zaparkovaná auta by mohla při úklidových pracích překážet. Dopravní značení v podobě zákazů zastavení s uvedeným dnem a hodinou blokového čištění bude vždy umístěno v předstihu.

Modely mašinek lákají syny i táty

Nymburk - Modelové kolejiště v Drahelicích otevírá o dvou následujících březnových víkendech od 10 do 17 hodin. K vidění tam budou modely vláčků v H0 digitálním provedení, tedy ozvučené, houkající, svíticí mašinky, které jezdí na našich tratích, například Brejlovec nebo Čmelák.

Přednáška přiblíží byliny

Libice nad Cidlinou - Ve vinárně místního kulturního domu se uskuteční přednáška s titulem Byliny kolem nás. Rozmanitou tématikou léčivých rostlin se bude ve čtvrtek 23. března od 18 hodin zabývat Petra Hartmanová. Zájemci se dozví, jak uchovávat a zpracovávat byliny z našeho okolí. Přednáška bude spojena i s ochutnávkou bylinných výtažků macerátů, čajů a sirupů z domácí dílny.



Hostem je Václav Vydra

Nymbursko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy bude dnes po 16. hodině herec Václav Vydra. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Václav Vydra nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci Českého rozhlasu Region 100,3 nebo 100,7 FM.

