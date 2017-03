KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Konference přiblíží Hrabala

Nymburk - Mezinárodní konference k 20. výročí smrti Bohumila Hrabala nazvaná Schizofrenická historiografie, Literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech krátkého 20. století se uskuteční od 30. března do 1. dubna na různých místech ve městě a okolí. Zúčastní se jí specialisté na Hrabalovo dílo z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Polska, Německa, Rakouska i USA. Přednášky a semináře, které se budou odehrávat na místech městečka, kde se zastavil Hrabalův čas, na Základní škole v Tyršově ulici, gymnáziu, které nese jméno slavného spisovatele, Hálkově městském divadle, ale dílem také v Obecním domě. V programu nebude chybět exkurze po hrabalovských místech v Nymburce a okolí, pivovar nevyjímaje. Podrobný program je zveřejněný na webových stránkách města.

Kola putují k dětem do Afriky

Kostelní Lhota - Obec se připojila prostřednictvím Dobrovolného svazku Pečecký region k celostátní akci Kola pro Afriku. Kdo chce pomoci dětem v Africe, může darovat jakékoli kolo, které doma najde. Sbírají se i náhradní díly. Stačí je donést na obecní úřad, odkud se budou kola odvážet do Peček a odtud do centrálního skladu organizace. Tato dobrovolná iniciativa umožní dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to právě s pomocí bicyklů, které darují lidé v České republice. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost dětí, tím zvýší možnost jejich pracovního uplatnění i jejich občanský status.

Divadlo hraje pro hospic

Lysá nad Labem - Pro domácí hospic Nablízku, první instituci tohoto druhu na Nymbursku, se uskuteční benefiční představení divadla Víti Marčíka Moravské pašije, originálně pojatý velikonoční příběh Ježíše Krista. Představení se koná ve středu 29. března od dvaceti hodin v lyském kině a výtěžek z této akce půjde právě na konto hospicu.

Muzikanti soutěží na Portě

Nymburk - Už po páté se bude v Hálkově městském divadle konat Polabské kolo Porty. Soutěže, která je nejen pro začínající kapely a písničkáře nabízející skvělou příležitost se zviditelnit. Přihlášky je možné podat do 4. dubna, vítěz postupuje do oblastního kola v Řevnicích, a navíc získá možnost vystoupit na festivalu Ve stínu vodárenské věže. Více informací najdete na webových stránkách divadla.

Symfonie oslaví Velikonoce

Poděbrady - Dům dětí a mládeže Symfonie v Poděbradech pořádá již tradiční Velikonoční výstavu ve svém sídle v ulici Za Nádražím. Akce se koná v neděli 2. dubna od 9 do 16 hodin. Uvidíte ukázky tradičních výtvarných technik, pomlázky, květiny, drátované výrobky, malované hedvábí, velikonoční vajíčka, kraslice, velikonoční keramiku, perníčky, osení a dekorace. Uskuteční se i výtvarná dílna pro děti.

Na burze nakoupí všichni

Městec Králové - Tradiční jarní burza, pořádaná Spolkem Bohoušek 8. dubna v místním kulturním domě, bude tentokrát netradičně rozdělena do dvou částí. Dopoledne, v době od 9 do 11.30, bude možné pořídit dětské oblečení, hračky, jízdní kola a další doplňky a potřeby pro děti. Odpolední program bude zahájen ve 13.30 tanečním vystoupením dětských skupin ze Spolku Bohoušek. Do 15.30 bude v nabídce oblečení a doplňky pro dospělé, dámy si mohou přijít vybrat kabelku. To vše bude doplněno o originální kavárničku s pochoutkami a nápoji, které se jinde opravdu ochutnat nedají.

