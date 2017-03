KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Adéla Vachtová

Konference přiblíží Hrabala

Nymburk - Mezinárodní konference k 20. výročí smrti Bohumila Hrabala nazvaná Schizofrenická historiografie literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech krátkého 20. století se uskuteční od 30. března do 1. dubna na různých místech ve městě a okolí. Zúčastní jí specialisté na Hrabalovo dílo z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Polska, Německa, Rakouska i USA.

Hostem Tandemu je Šporcl

Nymbursko - Každý pátek po 11. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy talk show Tandem Jana Rosáka. Dnešním hostem bude houslista Pavel Šporcl. Dozvíte se, jak se mu hrálo v legendární Carnegie Hall nebo proč se rozhodl natočit variace na naši národní hymnu. Tandem Jana Rosáka s Pavlem Šporclem naladíte dnes hodinu před polednem na frekvenci 100,7 FM.

Děti čeká loutkové divadlo

Sadská - Pro nejmenší diváky připravilo místní kulturní a informační centrum pohádku nazvanou O statečném kováři Mikešovi. Loutkové divadlo Dokola nabídne dětem příběh o klukovi, který si vyrazí do světa a zvítězí nad drakem i hloupostí. Pohádka je na programu v neděli 25. března od 15 hodin v prvním patře centra na Palackého náměstí.

Cestující poveze veterán

Nymburk - Region zahájí už za pár dnů integraci Nymburska do Pražské integrované dopravy (PID). V pondělí 27. března bude v rámci slavnostního zahájení provozu vozit cestující v nově integrované oblasti mezi Poděbrady, Nymburkem a Milovicemi zdarma také historický autobus Škoda 706 RTO. Informační stánky budou k dispozici v Nymburce na autobusovém nádraží už čtvrtek 23. března od 13 do 16.45 a v pondělí 27. března od 7 do 16.45 hodin, v Poděbradech pak na Riegrově náměstí ve čtvrtek 23. března od 13 do 16.45 hodin a v pondělí 27. března od 11.30 do 16.45 hodin.

Starosta odpoví na otázky

Milovice - Rodinné centrum Milovice pořádá ve čtvrtek 30. března besedu se starostou města Milanem Pourem. Zájemci si mohou na prvního muže města připravit otázky týkající se toho, co je ve městě trápí. Starosta promluví o budoucnosti Milovic a o problémech, které momentálně radnice řeší. Beseda se uskuteční od 16 hodin.

Pohádka bude plná písniček

Poděbrady - Divadlo Na Kovárně uvede v neděli 26. března Vodnickou pohádku Divadla Mrak. Jde o veselou, výpravnou pohádku, plnou kouzel a čarování, protkanou známými i neznámými písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vodníkovi Šplouchovi, který utekl před trestem vodnického krále a zabydlel se i se svojí vdavek chtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě koupila lakomá mlynářka, proto, aby v něm našla podle pověstí zakopaný poklad. Představení pro děti začíná v 15 hodin.

Děti se chystají na svůj den

Nymburk - Už čtvrtý Dětský den ve Sportovním centru chystá ČEZ Basketball Nymburk spolu s městem. Koná se 8. dubna od 12 hodin. Děti si společně vyrobí kartičku a připraví láhev na pití, která se jim bude hodit u sportovních disciplín a vědomostních testů. Nebude chybět možnost si zaplavat v bazénu pod dozorem rodičů a na závěr každé dítě dostane za své výsledky dárek.

Kola putují z Čech do Afriky

Kostelní Lhota - Obec se připojila prostřednictvím Dobrovolného svazku Pečecký region k celostátní akci Kola pro Afriku. Kdo chce pomoci dětem v Africe, může darovat jakékoli kolo, které doma najde. Sbírají se i náhradní díly na kola. Stačí je donést na obecní úřad, odkud se budou kola odvážet do Peček a následně do centrálního skladu organizace. Tato dobrovolná iniciativa české společnosti umožní dětem v Africe cestu ke vzdělání, a to právě s pomocí bicyklů, které darují lidé v České republice. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost dětí, tím zvýší možnost jejich pracovního uplatnění i jejich občanský status.

Rybáři baví malé hosty

Dymokury - U bývalého koupaliště se koná 7. dubna od 8 hodin akce s názvem Ve vodě nežijí jen vodníci. Cílem akce podpořené Českým rybářským svazem je dostat děti od počítačů do přírody. Na zábavném programu pro více než stovku dětí se podílí i poříční policie.

