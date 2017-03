KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Byliny jsou součástí života

Libice nad Cidlinou - Ve vinárně místního kulturního domu se uskuteční přednáška s titulem Byliny kolem nás. Rozmanitou tématikou léčivých rostlin se bude ve čtvrtek 23. března od 18 hodin zabývat odbornice Petra Hartmanová. Zájemci se dozví, jak uchovávat a zpracovávat byliny z našeho okolí. Přednáška bude spojena i s ochutnávkou bylinných výtažků macerátů, čajů a sirupů z domácí dílny.

Děti si užijí loutkové divadlo

Sadská - Pro nejmenší diváky připravilo místní kulturní a informační centrum pohádku nazvanou O statečném kováři Mikešovi. Loutkové divadlo Dokola nabídne dětem příběh o klukovi, který si vyrazí do světa a zvítězí nad drakem i hloupostí. Pohádka je na programu v neděli 25. března od 15 hodin v prvním patře centra na Palackého náměstí.

Lékařka poradí s hubnutím

Nymbursko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jestli má efekt začínat na jaře s hubnutím. Dozvíte se, jak může našim snahám nebo tělu uškodit stálé začínání hubnutí nebo zkoušení diet. Jaké zlozvyky nám to kazí? Hubněte zdravě už dnes dopoledne na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Ateliér ukáže stará řemesla

Kersko - Velikonoce v Lesním ateliéru Kuba jsou tradičně lákavé. Na sobotu 25. března se návštěvníci dozví, jak se zdobí perník. Zdeňka Hájková nabídne velikonoční perníčky a předvede jejich zdobení. Děti si budou moci namalovat svůj perníček. V neděli 26. března se v ateliéru konají Paličkované Velikonoce s ukázkami paličkování od krajkářky Elišky Plánské. Výrobky z proutí nabídnou košíkáři Zuzana Tilajcsiková a Vladimír Dvořák v sobotu 1. dubna. Zájemci si budou moci uplést svoji pomlázku!

Česká literatura se překládá

Nymburk - Současnou českou literaturou v překladech do němčiny s důrazem na hrabalovskou literaturu se budou zabývat přední bohemisté Petra James z Bruselu a Holt Mayer z Erfurtu v knihovně ve středu 29. března od 18 hodin.

Světla ozáří vrch Oškobrh

Oškobrh - Poděkování Matce Zemi za dary, plodnost i období temna, které s příchodem jara končí. Tak charakterizují pořadatelé netradiční akci Keltský telegraf na Oškobrhu, která se uskuteční 25. března. Světlo přebírá svoji moc, proto se zájemci dostaví na Oškobrh nejlépe s baterkou a pak už s čímkoliv, co pozvedne dobrou náladu a pozitivní mysl. „Program bude improvizovaný a spíše intuitivní. Budeme zpívat, tancovat, radovat se ze života a jen tak BÝT," uvedla pořadatelka Hana Novotná. Společný světelný signál pak bude vyslán z Oškobrhu kolem 20.30.

Divadlo pomůže hospicu

Lysá nad Labem - Pro domácí hospic Nablízku, první instituci tohoto druhu na Nymbursku, se uskuteční benefiční představení divadla Víti Marčíka Moravské pašije. Publikum s ním prožije Velikonoční příběh Ježíše Krista originálním způsobem. Představení se koná ve středu 29. března od dvaceti hodin v lyském kině a výtěžek z této akce půjde právě na konto hospice.

Opatření byla zrušena

Nymbursko - Všechna opatření, která veterináři vyhlásili na začátku roku kvůli výskytu ptačí chřipky v chovu drůbeže v Toušeni, byla 14. března zrušena.

Burza se rozdělí na dvě části

Městec Králové - Tradiční jarní burza, pořádaná Spolkem Bohoušek 8. dubna v místním kulturním domě, bude tentokrát netradičně rozdělena do dvou částí. Dopoledne, v době od 9 do 11.30, bude možné pořídit dětské oblečení, hračky, jízdní kola a další doplňky a potřeby pro děti. Odpolední program bude zahájen ve 13.30 tanečním vystoupením dětských skupin ze Spolku Bohoušek. Do 15.30 bude v nabídce oblečení a doplňky pro dospělé, dámy si mohou přijít vybrat kabelku. To vše bude doplněno o originální kavárničku s pochoutkami a nápoji, které se jinde opravdu ochutnat nedají.

