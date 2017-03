KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Bohumil HrabalFoto: Archiv

Náhlovský pobaví v éteru

Nymbursko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy bude dnes po 16. hodině komik Josef Alois Náhlovský. Celou hodinu mohou posluchači rozhodovat o tom, kdo je bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem Josef Alois Náhlovský nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se mohou fanoušci svérázného komika i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci Regionu 100,3 nebo 100,7 FM.

Jarní burza otevře v pátek

Poděbrady - Dětské, kojenecké a těhotenské oblečení, dále sportovní potřeby a hračky. To vše bude možné koupit na první jarní burze, kterou pořádá poděbradské mateřské centrum už tento víkend. Prodávat se bude v pátek od 8 do 17 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Neprodané zboží bude k vyzvednutí následující pátek.

Čtěte také: Nadměrný náklad zkomplikuje dopravu v pátek a pondělí

Hrabalovské setkání se blíží

Nymburk - Mezinárodní konference, připravená při příležitosti 20 let od úmrtí spisovatele Bohumila Hrabala se blíží. Do Nymburka se sjedou odborníci z celého světa ve dnech 30. března a 1. dubna. Zúčastnit se jí může kdokoliv z veřejnosti, akreditace jsou možné už nyní.

Mariášníci mají turnaj

Svídnice - Osadní výbor Svídnice za podpory obce Dymokury pořádá už devátý ročník tradičního turnaje mariášníků Svídnický betl. Karbaníci se potkají v sobotu 1. dubna v bývalé škole ve Svídnici, zápis je od 13.00 hodin, první výnos pak ve 13.30 hodin.

Děti tvoří v jarním duchu

Nymburk - Jarní hraní je tvořivé odpoledne určené dětem. Program pod vedením šikovných řemeslníků se rozjede v neděli 19. března od 14 do 17 hodin ve foyer a velkém sále Obecního domu. Na programu bude i taneček, zpívání a hraní.

Burza se rozdělí na dvě části

Městec Králové - Tradiční jarní burza, pořádaná Spolkem Bohoušek 8. dubna v místním kulturním domě bude tentokrát netradičně rozdělena do dvou částí. Dopoledne, v době od 9 do 11.30, bude možné pořídit dětské oblečení, hračky, jízdní kola a další doplňky a potřeby pro děti. Odpolední program bude zahájen ve 13.30 tanečním vystoupením dětských skupin ze Spolku Bohoušek. Do 15.30 bude v nabídce oblečení a doplňky pro dospělé, dámy si mohou přijít vybrat kabelku. To vše bude doplněno o originální kavárničku s pochoutkami a nápoji, které se jinde opravdu ochutnat nedají.

Světla ozáří vrch Oškobrh

Oškobrh - Poděkování Matce Zemi za dary, plodnost i období temna, které s příchodem jara končí. Tak charakterizují pořadatelé netradiční akci Keltský telegraf na Oškobrhu, která se uskuteční 25. března. Světlo přebírá svoji moc. proto se zájemci dostaví na Oškobrh nejlépe s baterkou a pak už s čímkoliv, co pozvedne dobrou náladu a pozitivní mysl. „Program bude improvizovaný a spíše intuitivní. Budeme zpívat, tancovat, radovat se ze života a jen tak BÝT," uvedla pořadatelka Hana Novotná. Společný světelný signál pak bude vyslán z Oškobrhu kolem 20.30.

Ferda Mravenec pobaví děti

Dvory - Divadelní soubor Hálek Nymburk uvede v neděli 26. března od 15 hodin v místní sokolovně hudební pohádku Jiřího Tepera a Antonína Hlavičky Ferda Mravenec aneb Škola jízdy na kolečkových bruslích.

Divadlo pomůže hospicu

Lysá nad Labem - Pro domácí hospic Nablízku, první instituci tohoto druhu na Nymbursku, se uskuteční benefiční představení divadla Víti Marčíka Moravské pašije. Publikum s ním prožije Velikonoční příběh Ježíše Krista originálním způsobem. Představení se koná ve středu 29. března od dvaceti hodin v lyském kině a výtěžek z této akce půjde právě na konto hospice.

Čtěte také: Pošta v Dymokurech bude. Pomohl i Nymburský deník