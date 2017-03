KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Doktorka radí s hubnutím

Nymbursko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, které svaly začínají zahálet, když přibíráme. Dozvíte se, jaké svaly máme začít procvičovat, jaká je nejlepší strava pro naše svaly nebo jak nabírat svalovou hmotu. Do pořadu Hubněte zdravě se můžete se svými dotazy zapojit i vy už dnes dopoledne na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Uživí nás naše planeta?

Nymburk - V režii skautského oddílu Krahujec se uskuteční promítání německého dokumentu, který analyticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. Ti, jimž není lhostejný osud lidí na naší planetě a přijdou ve čtvrtek 23. března od 19 hodin do Skautského domu v Tyršově ulici (naproti divadlu), se dozví, jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet lidí na této planetě i to, jestli nestojí svět na rozhraní potravinové katastrofy.

Mladí fotografové soutěží

Poděbrady - Mezinárodní soutěž Mladí fotografují památky, kterou vyhlašuje Rada Evropy, je určena pro žáky a studenty základních a středních škol do 21 let. Má podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty nebo neobvyklé krásy. Uzávěrka vkládání fotografií v České republice na webu historickasidla.cz je 19. března. Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni ve Španělském sále dne 18. dubna 2017 a postupují do mezinárodní soutěže.

