KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Ve městě uhynula kuna

Nymburk - Likvidace uhynulých kusů zvěře ve městě je jednou z povinností městských strážníků. Uplynulý pátek za pomoci příslušných pomůcek likvidovali uhynulou kachnu v Drahelicích a mrtvou kunu v Havlíčkově ulici. O den později přijali oznámení o nebezpečně nalomené mohutné větvi v ulici Růžová na sídlišti, která visela přímo nad chodníkem. Strážníci přivolali hasiče, kteří větev zlikvidovali.

Psí pasažér cestoval načerno

Nymburk, Sadská - V pátek 10. března v šest hodin ráno převzala hlídka městské policie od řidiče autobusu neobvyklého černého pasažéra. Fenka černé barvy sama nastoupila do ranního spoje v Sadské a rozhodla se vystoupit až v Nymburce. Na hlavním nádraží o jejím cestování informoval strážníky řidič autobusu. Strážníci kontaktovali kolegy ze Sadské a odvezli ji do záchytného zařízení pro nalezené psy. Zde si ji vyzvedl v sobotu její majitel, který si však její cestování sám nedokázal vysvětlit.

Měřit se bude i v Kovanicích

Nymbursko - Seznam míst, kde se velmi pravděpodobně tento týden objeví policejní hlídky s měřicími radary, byl zveřejněn na webu Bezpečný Nymburk. Nohu by tak měli řidiči sundat z plynu rozhodně v Kovanicích, Osečku, Dlouhopolsku, Vlkově pod Oškobrhem, ve Starém Vestci a ve Velence. Kompletní seznam míst, která je možné si prohlédnout i na přiložené mapě, je k dohledání na zmíněném webu.

Mladí fotografové soutěží

Poděbrady - Mezinárodní soutěž Mladí fotografují památky, kterou vyhlašuje Rada Evropy, je určena pro žáky a studenty základních a středních škol do 21 let. Má podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty nebo neobvyklé krásy. Uzávěrka vkládání fotografií v České republice na webu historickasidla.cz je 19. března. Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni ve Španělském sále dne 18. dubna 2017 a postupují do mezinárodní soutěže.

Rodiče se dozví o zápisu

Lysá nad Labem - Setkání s rodiči předškoláků připravila Základní škola J. A. Komenského na dnešek, tedy úterý 14. března od 16 hodin. V přízemí pavilonu D si budou moci rodiče povídat s pedagogy například o přípravě na povinnou školní docházku, průběhu zápisu do 1. tříd ' v příštím školním roce v Lysé či odkladu školní docházky.

