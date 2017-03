KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Z právě otevřené výstavy Jaro na vsi v přerovském skanzenuFoto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Přednáší o králi Karlu IV.

Lysá nad Labem - Přednášku z cyklu Univerzity volného času nazvanou Zahrada, kterou zakládal Karel IV. si můžete vyslechnout v úterý 14. března od 18 hodin v Městské knihovně. Je opravdu Karel IV. osobou, o které víme vše? Veronika Pincová vás přesvědčí o tom, že tomu tak rozhodně není. V rámci své přednášky vás seznámí s méně známými skutečnostmi souvisejícími s touto významnou historickou postavou.

Do Přerova přijde jaro

Přerov nad Labem - Jubilejní 50. sezonu zahájí v přerovském skanzenu v sobotu 18. března tradiční výstavou Jaro na vsi. Návštěvníci uvidí řadu novinek a to jak v podobě všech reinstalovaných expozic, tak velkou retrospektivní výstavu z muzejních sbírek Rodinné loutkové divadlo. Ve velkém výstavním sále je instalována velká kolekce kraslic zdobených starými technikami i novodobými kreativními vzory, nejrůznější jarní dekorace a zvykoslovné pečivo, doplněné lidovými výšivkami z bohaté muzejní sbírky textilu a dobovými pohlednicemi. Součástí letošní výstavy je nově i byt kováře a kaplička. Až do 30. dubna budou o všech víkendech předváděny různé aktivity, spojené například s jarním zdobením vajec, parníčků nebo pletením pomlázek.

Tématem jsou Habsburkové

Milovice - Habsburkové na českém trůně Leopold II., František I. a Ferdinand V. budou tématem besedy s PaedDr. Marií Kořínkovou v úterý 21. března od 16.30 hodin v prostorách Městské knihovny.

Jak odhalit sportovní talent

Nymbursko - Každé všední dopoledne nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy rozhovory se zajímavými hosty. Dnes po 11. hodině přivítá moderátorka Iveta Chlumská sportovního analytika Jana Březinu. Dozvíte se, jak u dítěte rozpoznat a rozvíjet sportovní talent nebo jak děti ke sportu motivovat. Český rozhlas Region Střední Čechy naladíte na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Muzeum pořádá tvoření

Rožďalovice - Muzeum klasického knihařství pořádá v sobotu 18. března tvořivou dílnu, která je tentokrát nazvaná Tisk grafiky a vazba zápisníčku. Účastníci si zkusí zdobení papíru jednoduchou grafickou technikou. Je třeba se předem přihlásit.

Ve Vrutici budou čistit ulice

Benátecká Vrutice - Dočasné zákazy zastavení čekají řidiče od 20. března do 31. prosince v Benátecké Vrutici. Město Milovice o tuto úpravu značení požádalo kvůli pravidelným blokovým čištěním, která se v této době až do prosince budou konat. Případná zaparkovaná auta by mohla při úklidových pracích překážet. Dopravní značení v podobě zákazů zastavení s uvedeným dnem a hodinou blokového čištění bude vždy umístěno včas.

Film Muzzikanti uvádí Lysá

Lysá nad Labem - Kino Lysá uvádí v úterý 14. března od 20 hodin nový film Petra Šišky v režii Dušana Rapoše s názvem Muzzikanti. Jde o film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí, v drsném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro zdánlivě obyčejné a přece něčím osobité a hlubokou lidskostí protkané příběhy s dobrým koncem. Vidět v něm můžete například Martina Dejdara nebo Jarka Nohavicu.

Divadelníci míří do Sadské

Sadská - V sále místního kina se bude konat už 19. ročník krajské soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Klicperovy divadelní dny Sadská 2017. Od pátku 7. do neděle 9. dubna se na festivalu představí šest souborů z celého Středočeského kraje. Ten nejlepší může postoupit na národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Domácí ochotníky zastoupí Divadelní spolek Tesseris s pohádkou Jiřího Tepera Nápady Blešáka Fešáka.

Modelové kolejiště otvírá

Nymburk - Příznivci železniční dopravy mohou zajásat. Modelové kolejiště v Drahelicích v březnu otevře. Zájemci mohou přijít o víkendu 18. a 19. března a 25. a 26. března od 10 do 17 hodin.

Astronomie má svých sedm perel

Nymburk - Městská knihovna připravila na 21. března od 17 hodin zajímavou přednášku hvězdáře, popularizátora astronomie a úspěšného astro-fotografa Petra Horálka s mnohoslibným názvem Sedm perel astronomie. Horálek, kterého můžete znát z pořadu Karla Šípa, vás seznámí s mimořádnými nebeskými úkazy. Ačkoliv některé z nich můžeme mimořádně přesně předpovědět, je každý z nich studnou nových a fascinujících objevů. Na obloze je sedm takových perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou zažít. Také se dozvíte, jak pozorovat nebeské úkazy století a hlavně jaké nás teprve čekají.

