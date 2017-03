KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Bubílková bude plést šály

Sadská - Kulturní a informační centrum zve zájemce na pořad Káva s paní Zuzanou Bubílkovou, kde se setkají s televizní novinářkou, moderátorkou a první dámou české politické satiry. „Zuzana Bubílková ukáže i pletení šálů na prstech a představí řemeslo šitý šperk," uvedla ředitelka centra Zdeňka Hamerová. Pořad se koná v neděli 5. března od 15 hodin v muzeu na Palackého náměstí.

Debata patří vzdělávání

Nymburk - Inspirativní kavárny, při nichž se setkávají odborníci a rodiče, aby diskutovali o vzdělávání, pokračují tématem Přijďte poznat naše školy a školky. Zápis do prvních tříd se totiž blíží! Setkání se koná v úterý 7. března od 16.30 do 18.30 hodin na malé scéně Hálkova divadla. Akce je součástí projektu Místní akční plán vzdělávání v Nymburce. Vstupné je zdarma.

Děti si hrají s klaunem

Rožďalovice - Jan Vávra alias dětský klaun Krejčík Honza z Nymburka pořádá tradiční karneval v sále Radnice v Rožďalovicích. Děti se mohou těšit na užitečné rady, písničky hry, soutěže o ceny i autogramiádu a focení s Krejčíkem Honzou. Zábavné odpoledne se uskuteční v sobotu 11. března od 14 hodin.

Na soutěž zbývá ještě měsíc

Nymbursko - Do největší dokumentaristické soutěže pro veřejnost nazvané Příběhy 20. století se mohou přihlásit zájemci ve věku od 13 let do 31. března. Soutěžící mají zdokumentovat osudy lidí ze svého okolí, na které se zapomnělo. Autoři nejhlubších příběhů získají hodnotné ceny. Registrovat se a přihlásit je možné na webu soutěže, pořádané společností Post Bellum a sdružení PANT, www.pribehy20.stoleti.cz.

Historik vypráví o Kersku

Velenka Všichni příznivci místní historie se můžou těšit na besedu s Václavem Kořánem o knize Tři bratři z Mydlovaru & historie a současnost Kerska. Beseda se koná v pátek 3. března od 18 hodin v budově obecního úřadu.

Lékařka radí cukrovkářům

Nymbursko - Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region Střední Čechy na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na to, jak souvisí cukrovka s hubnutím. Dozvíte se, jaké jsou největší obtíže, která pravidla nejčastěji porušujeme a jaké to může mít důsledky. Svými dotazy se mohou zapojit i posluchači.

Výstava představí akty

Lysá nad Labem - V Muzeu Bedřicha Hrozného bude ve čtvrtek 9. března v 18 hodin zahájena výstava aktů s názvem Akta Erotika, kterou připravilo České centrum fotografie. Projekt představuje reprezentativní výběr z české a slovenské fotografie od neznámých autorů, až po ty nejvýznamnější, například Františka Drtikola, Tarase Kuščynského, Vasila Stanka, Alfonse Muchy a dalších. Úvodní slovo pronese fotograf Roman Blaško.

Hosty školy budou rodiče

Lysá nad Labem - Setkání s rodiči předškoláků připravila Základní škola J. A. Komenského na úterý 14. března v 16 hodin. V přízemí pavilonu D se bude povídat nejen o přípravě na povinnou školní docházku, průběhu zápisu do 1. tříd v nové školním roce v Lysé, odkladu školní docházky, školních vzdělávacích programech i dalších věcech, které vás zajímají.

Přijede Michael Žantovský

Nymburk - Michael Žantovský je další z významných osobností, které pozvala městská knihovna na besedu. Ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, textař, bývalý velvyslanec, poradce a mluvčí Václava Havla, zakladatel Občanského fóra, spisovatel… promluví nejen o prvním prezidentovi České republiky, ale také o literatuře i o současném dění v kulturním a politickém světě. Setkání s Michaelem Žantovským se uskuteční v knihovně ve čtvrtek 9. března v 17 hodin.

Gauguin nejen maloval

Rožďalovice - Gauguinovy dřevořezy a zakladatelé Hollaru je název výstavy, která se koná v Muzeu klasického knihařství v režii Nadačního fondu Jendy Rajmana. Vystavené listy jsou Koblihovy otisky dřevořezů, které vytvořil Paul Gauguin na Tahiti. V osudech původních dřevěných štočků a jejich otisků hrají významnou roli Rajmanovi přátelé ze sdružení českých umělců grafiků Hollar, které založili právě před 100 lety. Výstava potrvá do 31. května. V rámci doprovodného programu se můžete zúčastnit tvořivé dílny zdobení papíru a jeho využití na potažení desek vlastnoručně svázaného zápisníčku. První dílna se koná v sobotu 18. března.

