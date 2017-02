KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Černocká vybere scénky

Nymbursko - Hostem oblíbeného pořadu Humoriáda ve vysílání Českého rozhlasu Region Střední Čechy bude dnes po 16. hodině zpěvačka Petra Černocká. Celou hodinu můžete rozhodovat o tom, kdo vás bude bavit. Spolu s moderátorem pořadu Patrikem Rozehnalem vám Petra Černocká nabídne vždy dvě scénky. Ta, která od posluchačů získá více hlasů, se pak objeví ve vysílání. Těšit se můžete i na zajímavé historky spojené s aktéry jednotlivých scének. Humoriádu naladíte na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.

Toulky míří do starověku

Lysá nad Labem - Na Toulky minulostí s historičkou Marií Kořínkovou se můžete vydat v úterý 7. března v 16.30 hodin v městské knihovně. Její další přednáška bude na téma Starověký Řím.

Škola se těší na hosty

Kostelní Lhota - Základní škola v Kostelní Lhotě zve na Den otevřených dveří ve středu 1. března od 8 do 15 hodin. Pro rodiče je to jedinečná možnost k tomu, aby se seznámili s průběhem vyučování.

V sále mají sraz námořníci

Hradištko - Klub mladších důchodců v Hradištku připravil stejně jako každý rok bál s konkrétním zaměřením. Tentokrát jde o Námořnický bál, který se koná v sobotu 4. března od 13 hodin v hostinci u Kocánků. A věřte, že námořníků bude v sále většina.

Beseda řeší metody výuky

Lysá nad Labem - V prostorách Rodinného centra Parníček se v úterý 7. března uskuteční beseda s Mgr. L. Kremlíkovou a Mgr. M. Ondruškovou o metodách výuky na základních školách v Lysé nad Labem. Začátek je v 16.30 hodin.

Přijde Krejčík Honza

Rožďalovice - Karneval s Krejčíkem Honzou se v sále Radnice Rožďalovice uskuteční v sobotu 11. března. Zábava pro děti s písničkami, hrami, soutěžemi o ceny, ale i autogramiádou a focením s Krejčíkem Honzou začne ve 14 hodin.

Muzeum představí klenoty

Poděbrady - Polabské muzeum slavnostně otevře v rámci Dne Poděbrad 2017 prostory bývalého špitálu Kunhuta. Mimořádná akce se uskuteční v pátek 3. března v 9 hodin a návštěvníci si budou moci prohlédnout výstavu replik korunovačních klenotů, císařskou korunu Svaté říše římské i svatováclavskou korunu. Výstava potrvá do 12. března.

Knihovna uvítá Žantovského

Nymburk - Michael Žantovský je další z významných osobností, které pozvala městská knihovna na besedu. Ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, textař, bývalý velvyslanec, poradce a mluvčí Václava Havla, zakladatel Občanského fóra, spisovatel… promluví nejen o prvním prezidentovi České republiky, ale také o literatuře i o současném dění v kulturním a politickém světě. Setkání s Michaelem Žantovským se uskuteční v knihovně ve čtvrtek 9. března v 17 hodin.

Nymburk je literární město

Nymburk - V minulých dnech přišla na svět nová knížka s názvem Nymburk literární. Jejím autorem je spisovatel Jan Řehounek a publikaci vydalo nakladatelství Dauphin ve spolupráci s nakladatelstvím Kaplanka. Literární historie města sahá až do středověku a pokračuje i do dnešních dob. Autor přibližuje na 150 spisovatelů, publicistů, básníků, včetně dvacítky současných autorů, kteří měli nebo stále mají s Nymburkem něco společného. Publikace se sice věnuje pouze Nymburku, ale svým významem rozhodně přesahuje i do širšího národního kontextu.