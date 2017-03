KRÁTCE: Co se děje na Nymbursku?

Přinášíme vám krátké zprávy z Nymburska.

Vchod do muzea v ČelákovicíchFoto: Petr Bělka

Mimořádně svezou bioodpad

Nymburk – Zástupci radnice důrazně upozorňují na mimořádný svoz bioodpadu, který se po městě uskuteční už příští úterý 14. března. Majitelé speciálních nádob by je tak měli v ten den vystavit před své domy. Do kontejnerů na bioodpad patří mimo jiné tráva, zbytky větví, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, skořápky od vajec, slupky od brambor či mrkve. Nymburská radnice reaguje na žádosti obyvatel o přidělení příslušných kontejnerů a už v několika vlnách si je zájemci mohli vyzvednout.

Chystají změnu přednosti

Poděbrady – Poté, co se odbor dopravy rozhodl změnit přednosti v jízdě v lokalitě ulic Boučkova a Na Chmelnici, chystá i další změnu, na kterou si budou muset řidiči dát pozor. Tentokrát se týká Žižkova. „V blízké době dojde ke změně přednosti v ulici Ovocná. Ta bude celá vedena jako silnice hlavní, motoristé odbočující z Pátecké ulice budou muset dát nově přednost. Nové uspořádání přednosti bude přirozenější a pro účastníky silničního provozu pohodlnější," informují facebookové stránky Město Poděbrady. Řidiči si v této části města budou muset dávat brzy zvýšený pozor i kvůli chystané rekonstrukci ulice Revoluční.

Na Huslíku připravují tábor

Poděbrady – Až do konce dubna je možné hlásit se na dva termíny příměstských táborů v Záchranné stanici pro zraněná zvířata na Huslíku. Druhý srpnový týden budou zájemci poznávat život v přírodě, zblízka se seznámí s rostlinami a živočichy v Ekocentru Huslík. Vyzkouší si, jaké to je být zvířecím záchranářem. Čtvrtý srpnový týden na táboře s názvem Cesta do tradičního života našich předků budou poznávat, jak si uvařit čaj z vlastnoručně nasbíraných bylinek, uvaří si něco dobrého v kotlíku, upečou chleba.

V Kersku začaly Velikonoce

Kersko – V Lesním ateliéru Kuba už začal prodej velikonočního zboží. Od 18. března je tam na každý víkend připraven i bohatý doprovodný program s ukázkami zdobení kraslic a perníčků, pletení pomlázek i košíků, paličkování, keramické dílny nebo vystřihování z papíru.

Výstava nabídne pět dílen

Čelákovice – Dům dětí a mládeže pořádá v síni Jana Zacha v městském muzeu v sobotu 11. března od 10 hodin vernisáž výstavy Řemesla Polabí X. Představí se tam soutěžní výrobky z papíru, dřeva, keramiky, vlny nebo textilu zpracované různými řemeslnými technikami. Při vernisáži budou oceněni jejich tvůrci. O hudební doprovod se postará skupina Lahoda. Až do 25. března nabídne výstava návštěvníkům pět víkendových výtvarných dílen.

