KRÁTCE: Autobusová síť se mění

Nymbursko - Přinášíme vám krátké zprávy z regionu.

Autobusová síť se mění



Milovice – Provoz linek Pražské integrované dopravy 432, 434, 436, 480 a 497 v oblasti Milovic a Kostomlat nad Labem čekají od neděle 3. září změny. Dochází k nim na základě vyhodnocení druhé etapy integrace, týkající se právě Milovicka. Vzneseným připomínkám a žádostem bylo ve větší míře vyhověno. Cílem optimalizace linkového vedení je přehlednější a efektivnější autobusová síť.

Na Huslíku vyrobí džem



Poděbrady – Ekocentrum Huslík zve na pokračování seriálu aktivit nazvaných Polabskou krajinou a tradicemi našich předků. Tentokrát půjde o setkání s dary přírody. „Společně si budeme povídat, vařit a ochutnávat. Navážeme na zkušenosti našich babiček a maminek. A přidámek nim ty svoje. Samozřejmě můžeme vyzkoušet nějaké novinky. Tentokrát se budeme zabývat výrobou marmelád,“ vysvětlila organizátorka programu Marta Bryndová. Setkání s marmeládou je na programu v úterý 29. srpna od 17.30 v prostorách centra. Účast je třeba potvrdit na adrese ekocentrum.huslik@seznam.cz.

Děti provází i komorník



Loučeň – Při dětských prohlídkách zámku, kterým je provede kněžna Marie, princezna Karolína nebo zámecký komorník, se dozvědí malí návštěvníci o životě na zámku všechno, co je zajímá. Usednou ke knížecí tabuli v zámecké jídelně, budou hledat ztraceného kocourka z princovy ložnice a najdou dveře do tajné zámecké chodby. Prohlídky se konají denně od 14 hodin.

Malují na vodní hladinu



Rožďalovice – Neobvyklé setkání s vodou připravilo Muzeum klasického knihařství na sobotu 26. srpna. Při malování na vodní hladinu si zájemci si budou moci od 10 do 15 hodin zkusit pod vedením Šárky Duran nejen starobylou tureckou techniku ebru, ale také například prácis originálními nástroji, které v minulém století používal umělecký knihař Jenda Rejman. Tvořivá dílna je otevřená průběžně, samotné tvoření potrvá asi hodinu a účastníci si z něj odnesou jeden obrázek i další výrobky.

Hosté se přenesou do Číny



Nymburk – Strávit den s čínskou medicínou a hledat cestu ke zdraví mohou návštěvníci Obecního domu ve středu 23. srpna od 9 do 17 hodin. Spojením až pět tisíc let starých receptur a moderních technologií vznikly produkty pro prevenci i pro narovnání zdravotních a psychických potíží. Vstup je zdarma.

Stavební práce provází omezení



Čelákovice – V souvislosti se stavebními pracemi v rámci akce optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany museli cestující počítat s omezeným průchodem výpravní budovou v železniční stanici v Čelákovicích. Cestující mohou chodit pouze vnitřní částí budovy, kde je pokladna a záchodky. Pro cestující s omezenou schopností pohybu i maminky s kočárky byl zřízen provizorní bezbariérový přístupový chodník pomocí ramp. Omezení potrvá až do 20. září. Město zároveň upozorňuje na zvýšené nebezpečí přecházení kolejí v době stavby.