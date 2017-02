Bruslařka: Trénujeme každý den, kromě soboty

Lysá nad Labem - Je jí sedmnáct let a už má na svém kontě sedmé místo na ME v krasobruslení, které se v letošním roce uskutečnilo v Ostravě

Řeč je o nadějné krasobruslařce Anně Duškové z Lysé nad Labem, která v lednu se svým partnerem Martinem Bidařem z Českých Budějovic po loňském zisku juniorských mistrů světa poprvé zazářila v kategorii dospělých.

Bruslí prý odmalička a maminka plánuje, že z ní bude zubní lékařka. „Mamka mi to naplánovala a já sama ještě nevím, co bych chtěla dělat. Proto jsem si vybrala všeobecné gymnázium, abych se ještě nikam nemusela škatulkovat," říká s úsměvem úspěšná krasobruslařka, které na domovském gymnáziu umožňují individuální studijní plán.

Jaké to je, spojit náročné studium s vrcholovým sportem?

Ve škole mi vždycky vyjdou vstříc, uvolní mě, když potřebuji. Potom si musím všechno učivo doplnit, případně dodělat i nějaké testy, když mi chybí známky. Sice je to trošku honička, ale myslím, že už jsem si na to docela zvykla.

V kolika letech jste poprvé vlezla na led?

Poprvé jsem začala chodit na bruslení, když mi bylo šest let. Už si to moc nepamatuji. Ale mamka mi říkala, že to bylo na bruslení se školkou a potom jsem za rodiči chodila tak dlouho, že chci bruslit, a oni mi to nechtěli dovolit, až mi koupili nové brusle. Potom jsme začali jezdit do Nymburka, začala jsem s paní trenérkou bruslit pořádně, abych mohla začít krasobruslení. Za nějaký čas jsme přešli do Prahy.

Jak často je potřeba trénovat?

Trénujeme každý den, kromě soboty. Máme trénink naštěstí až odpoledne. Oni si všichni myslí, že krasobruslaři musí vstávat ve čtyři ráno a jít na trénink. V té době na stadionu nikdo není. Dopoledne jdeme do školy a po škole je od tří trénink. Ten první je na ledě a je hodinu a půl, potom máme většinou buď hodinu pauzu, nebo je v té hodině balet nebo cvičení. Pak máme ještě jeden hodinový trénink.

Jak vypadá cvičení?

Máme posilování, děláme všechno, co dělají atleti. Běžeckou abecedu, potom výdrž, posilujeme hlavně břicho, zádové svaly a ruce. To děláme většinou kliky, nebo se přitahujeme na hrazdě.

Kolik uděláte kliků?

Udělám tolik kliků, kolik mi zadají, že mám udělat.

A kolik jich bylo nejvíc?

Oni nám to nezadávají na výdrž, že máme třeba naráz udělat sto kliků, ale děláme vždycky série a uděláme třeba deset nebo dvacet kliků a pak jdeme na jiné posilování. A série se opakuje.

Jak jste se dali s Martinem dohromady, když je až z Českých Budějovic?

Když jsem trénovala v Praze, vybrala mě paní trenérka Horklová, která trénovala i Martina. Nebruslili jsme spolu a většinou jsme se vídali jen na soustředěních. Potom jí napadlo nás dát dohromady. Když jsme šli na první trénink, tak nás, než dojela rolba, poměřila, jestli to vůbec půjde. Jestli náhodou nejsem větší než Martin. Bylo to jen o kousek, ale Martin potom vyrostl a já už ne.

Jak dlouho už spolu s Martinem bruslíte?

Začali jsme spolu bruslit, když nám bylo jedenáct nebo dvanáct. Takže kolem šesti let.

Má Martin nějaký tvrdší trénink, když s vámi musí nad sebou různě manipulovat?

Máme to oba stejné, on akorát posiluje, když dělá zvedačky. Není to pro něj jednoduché. Já musím být ve zvedače tak zpevněná, abych se v ní ani nehnula. Kdybych se povolila nebo udělala jiný pohyb, než máme natrénováno, tak bych mohla spadnout. Je to hodně o vzájemné důvěře.

Nedávno jste před mistrovstvím měla dost ošklivý úraz…

Bylo to při tréninku, spadla jsem na hlavu. Měla jsem jenom bouli na hlavě jako švestku a protože to bylo zrovna takové nešťastné místo, blízko spánku, paní trenérka se lekla, že mi je něco vážného a poslala mě sanitkou do nemocnice. Tam zjistili, že jsem otřes mozku naštěstí neměla. Potom se mi boule posouvala po obličeji, tak jsem do rána měla monokla. S ním jsem začala trénovat a všichni se mi smáli.

Jak začínáte trénovat zvedačky?

Musí se trénovat nejdřív na suchu od jednodušších a přidávají se ty složitější. Nejdřív se dělají na dvou rukách jen po ramena, takové pozvedávačky. Potom mě partner zvedá nad hlavu na dvou rukách a následně i na jedné.

Kolik vážíte?

Tak kolem čtyřiceti pěti kilogramů.

A trénujete je také ve vodě?

Občas na soustředění, když je někde bazén a máme volno, tak je děláme jen tak z legrace.

Jaké byly první pocity z krásného sedmého místa na Mistrovství Evropy?

Byli jsme hrozně rádi, že se nám povedla volná jízda a že jsme tam neudělali žádnou velkou chybu. Tuhle sezonu to bylo poprvé, co se nám to povedlo. Vždycky jsme něco pokazili. A byli jsme šťastní, že jsme udělali radost paní trenérce. Ještě nikdy jsem jí neviděla tak šťastnou. Doufám, že to budeme pořád ještě zlepšovat.

Jaké máte plány do budoucna?

Náš největší sen je olympiáda. Ne ji vyhrát, ale hlavně se tam dostat. My jsme sice absolvovali dětské olympiády, ale olympiáda dospělých je vrchol všeho. To musí být naprosto jiný závod.

Jaké to bylo vloni, když jste se stali juniorskými mistry světa?

Nejkrásnější zážitek byl, když jsme stáli na pódiu a hráli českou hymnu. Tu naši, kterou hodně dlouho na takových stupních nikdo neslyšel. Pod námi byla největší velmoc v tomhle sportu, což je Rusko. Vždycky všichni musí poslouchat tu jejich hymnu a teď to bylo naopak.

A co na vaše úspěchy říkají rodiče, kteří ze začátku nechtěli, abyste krasobruslila?

Myslím, že ze mě mají radost.