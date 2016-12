Kraj čeká na rozhodnutí soudu s firmou Mladá RP

Milovice - Dlouho trvající spor Středočeského kraje se společností Mladá RP o bývalý vojenský prostor stáel není u konce

Spor Středočeského kraje se společností Mladá RP o prostor bývalého vojenského prostoru u Milovic zdaleka není u konce. Rada kraje se jím zabývala na svém posledním zasedání ve čtvrtek.

„Radní se podrobně seznámili s historií kauzy i se současným stavem a usnesli se, že až do rozhodnutí soudu nebudou s dotčenými nemovitostmi v majetku Středočeského kraje nijak nakládat," uvedla tisková mluvčí Helena Frintová. Smlouvu o dlouhodobém pronájmu bývalého vojenského prostoru Mladá podepsal Středočeský kraj se společností Mladá RP v prosinci 2010. Firma ale ani po prodloužení původně stanovené lhůty nesplnila jednu ze základních smluvních podmínek – povinnost provést demolice staveb určených k demolici. Proto bývalé vedení kraje po prozkoumání situace rozhodlo letos v dubnu od nájemní smlouvy jednostranně odstoupit. Toto rozhodnutí následně společnost Mladá RP napadla žalobou. Sporem se bude zabývat Krajský soudv Praze.

Radní pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslav Michalik okomentoval současný stav: „Z právní analýzy vyplývá, že jako nejracionálnější postoj se pro vedení kraje ukazuje počkat na rozhodnutí soudu. Když soud rozhodne, budeme vědět, kdo s majetkem v části bývalého vojenského prostoru skutečně nakládá, zdali RP Mladá, či Středočeský kraj."

Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové je nyní nutné čas před rozhodnutím soudu věnovat vyjasnění a zpracování dlouhodobější vize, co s prostorem do budoucna dělat. A to ve spolupráci s okolními obcemi a městy. „Celá tato situace je pro nás samozřejmě velmi nepříjemná, protože je tu zakonzervovaný majetek, s nímž nemůžeme nakládat. O to důležitější je, abychom po rozhodnutí soudu věděli, jak s ním dále naložíme," uzavřela hejtmanka.