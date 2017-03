Kostelní Lhotu přijedou zkoušet komisaři z EU

Kostelní Lhotě, malé obci na Nymbursku, se podařil vloni na podzim husarský kousek. V prestižní soutěži Vesnice roku 2016 získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí, jedno ze čtyř nejvyšších možných ocenění v kraji a následně uspěla v celostátním kole. Zisk celorepublikového titulu s sebou přinesl také účast v evropské soutěži Entente Florale Europe. Ta začíná být aktuální, vždyť už se ví, že v sobotu 15. července dorazí do obce osmi či devítičlenná delegace zástupců evropských zemí, aby si ji prohlédla pěkně zblízka. A na to je třeba se řádně připravit.

Kostelní Lhota se účastní evropské soutěž o nejkrásnější obec.Foto: Archiv obce

„Už proběhlo první ze série setkání se členy Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, která zde zastupuje soutěžní komisi. Byli jsme informováni o průběhu soutěže a o hodnotících kritériích, o tom, na co se zaměřit, a na co naopak ne," říká starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný s tím, že při dubnové návštěvě se již bude hodnotit stav příprav na konkrétních místech. Rovněž se chystá několik setkání s občany, při nichž se i oni dozví vše potřebné včetně toho, jak se mohou zapojit.

Účastnit se soutěže o nejkrásnější evropskou obec totiž zdaleka neznamená mít jen zametenou náves a truhlíky s květinami za okny domů. Je třeba uspět v řadě náročných kritérií, která se přísně bodují. K těm hlavním patří například propojení vnitřní části obce s okolní krajinou, nakládání s půdou, dále fauna a flóra, odpadové hospodářství, kvalita ovzduší, úspory energie, ale i památné stromy. V neposlední řadě je to zapojení obyvatel do dění v obci.

Vzhledem k tomu, že den D spadá do prázdnin, pojmou jej Lhotečtí jako celodenní slavnost obce s kulturním programem včetně speciálu pro děti, s občerstvením. „Věřím, že se zúčastní co nejvíc občanů, i tohle je komisí pozitivně vnímáno. Především ale chceme, aby si to všichni užili, vždyť se na přípravách budou podílet víceméně všichni. Zapojení obce do podobně významné akce se nebude hned tak opakovat," míní Tomáš Drobný.

O scénáři soutěžního dne má starosta a jeho tým jasno. Komisaři dorazí v sobotu dopoledne a po poledním občerstvení se vydají na čtyřhodinovou hodnotící exkurzi. Hosté však poté neodjedou, ale zúčastní se spolu odpoledního kulturního programu i společenského večera. Ovšem to, zda v soutěži uspěli, se Lhotečtí ten den nedozvědí. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne až v polovině září ve Slovinsku. „Obec vypraví autobus, Lhoťáci si zaslouží pobýt pár dní v téhle krásné zemi. Příliš neřešíme, jestli získáme ocenění i na mezinárodní úrovni. Pro nás je ohromný úspěch už samotná účast, to, že můžeme být při tom a bavit se tím," usmívá se starosta.

Účast v soutěži je spojená rovněž s nemalými finančními výlohami obce a náročnou logistikou týkající se zajištění pobytu komisařů. Nicméně celá soutěž se vším všudy je úžasná výzva, která Lhoteckým stojí za to.

