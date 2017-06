Kostelka finišuje s přípravou na evropskou soutěž

Kostelní Lhota – Do návštěvy osmi porotců z osmi evropských zemí, kteří dorazí do obce v rámci soutěže Entente Florale Europe, zbývají už jen necelé čtyři týdny. Aktivity všech místních jedou na plné obrátky. Uklízí se, seje, sází, škrábe, natírá, pleje.

Kostelní Lhota se účastní evropské soutěž o nejkrásnější obec.Foto: Archiv obce

„Zkrátka vše se snažíme dát do pucu. V těchto dnech na veřejném prostranství pracuje sedm zaměstnanců obce. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří pomáhají s pracemi. Bezpochyby se pro naši obec za posledních mnoho let neudělalo dobrovolnicky tolik práce, jako v posledních dnech a týdnech. Opravdu si této pomoci vážíme," pochvaluje si starosta Tomáš Drobný.

Akční realizační tým Kostelky ART-KL má vše pod kontrolou a co si dali za úkol, do termínu soutěže splní. „Proto největší pomocí pro nás bude, když zaujmeme i krásou a výzdobou vašich domovů. Pokud jste se třeba chystali jednou opravit třeba kousek fasády, upadlou plaňku na plotě, natřít vrata nebo si dát květiny do oken, zkuste to ještě stihnout do 15. července. Hodnotí se celkový dojem obce, včetně zapojení občanů. A věřte, že o výsledku nakonec rozhodnou detaily," vyzývá starosta všechny obyvatele Kostelní Lhoty.

Podle něj bude chtít komise vidět i hřbitovy. Na katolický hřbitov se prý půjdou komisaři podívat i dovnitř, takže květinová výzdoba každého hrobu by mohla celkový dojem ještě zlepšit.

Za odměnu pro Lhoťáky bude v den akce vyhlášení výsledků o nejhezčí prostor před jejich domy.

Připomeňme, že Kostelní Lhota se do evropské soutěže dostala úspěchem v celostátním kole Vesnice roku, kde získala Zelenou stuhu.