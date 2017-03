Kormoráni útočí. Škody jdou do milionů korun

Černá smrt. I tak někdy nazývají rybáři ptačí predátory, kormorány velké, kteří v posledních letech doslova devastují na některých místech rybí společenstva. Pro rybáře jejich hejna znamenají obrovské škody, které jim bohužel nikdo nezaplatí. Dočkají se pouze částečných kompenzací ze zvláštního programu od ministerstva zemědělství.

Kormoráni cestují na zimu ze severní Evropy na jih. Od devadesátých let minulého století ale zůstávají na půl cesty v Česku, kde jim vyhovují teplotní podmínky. Den co den přitom každý kormorán sežere až půl kila rybího masa.

Zatímco ještě do roku 2013 byli tito ptáci chráněni a škody rybářům kompenzovalo ministerstvo životního prostředí, dnes mají jedinou možnost. Bránit se proti jejich náletům s puškou v ruce.

Na Mělnicku se s kormorány rybáři potýkali celou letošní zimu. Podle hospodáře mělnického rybářského svazu Vladimíra Nývlta se hejna černých škůdců slétala především na řeky, protože stojatá voda byla zamrzlá. „Největší škody napáchali na vltavské a polabské straně řeky protékající Mělníkem," vysvětlil zkušený rybář, podle kterého kormoráni na Mělnicku řádí zhruba posledních patnáct let. Za tu dobu ale získali mělničtí rybáři finanční odškodnění od státu pouze v posledních letech. „Dvakrát po sobě jsme získali téměř dvě stě tisíc korun. Za to jsme vysadili ryby zpátky do tůní," vysvětlil Vladimír Nývlt.

Ryby v Labi ubývají

Hejno několika set kormoránů se podle hospodáře poděbradských rybářů Romana Jiřičného v poslední době usadilo u Poděbrad, za soutokem Labe s Cidlinou. „Řeka během několika let bude úplně bez života. Kormoráni jsou predátoři, kterým nestačí ulovit jednu rybu. On ji uloví, klovne do ní a nechá ji ležet. Jsou to obrovské škody. Na Labi ryby ubývají," postěžoval si poděbradský rybář. Kormoráni jsou totiž důslední, na jednom místě se obvykle zdržují tak dlouho, dokud jim ve vodě zbývá nějaká potrava. Jiřičný je současně také členem mysliveckého sdružení. Jedinou možností, jak se proti stovkám těchto ptáků bránit, je povolení k odstřelu.

Spolupráce s myslivci

Na Mladoboleslavsku se aktuálně pohybují tři hejna kormoránů po zhruba šedesáti kusech. Narazit na ně lze ve skalách v okolí Hubálova na Mnichovohradišťsku nebo severně od Bakova nad Jizerou u vesničky Braňka. Jejich působení je podle Dušana Hýbnera, rybáře a předsedy středočeských rybářů, zničující: „Pokud vezmete v úvahu, že jeden kormorán zkonzumuje každý den asi tři čtvrtě kilogramu ryb a že kilogram ryb přijde na 180 nebo na 200 korun, pokud jde o dravce, jsou to obrovské škody."

Boleslavští rybáři spolupracují na regulaci populace kormoránů s myslivci. Motivují je dokonce takzvaným zástřelným, které činí 200 korun za kus. Odstřel ptáků aktuálně povoluje vždy obec s rozšířenou působností, momentálně se připravuje opatření obecné povahy, které by rybářům alespoň částečně rozvázalo ruce.

„Tento problém by měla řešit Evropská unie. Regulovat populaci kormoránů je třeba především na hnízdištích ve Skandinávii a Pobaltí. Ve chvíli, kdy už nalétají na naši republiku, je pozdě," dodává Hýbner.

