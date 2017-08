OBRAZEM: Koňská spřežení se sjela do Semic

Semice – Už po osmnácté se na kolbiště Pod Hůrou sjeli v sobotu účastníci na tradiční závod koňských spřežení pod názvem Semické derby. Program začal dopoledne a přinesl milovníkům jezdeckého sportu řadu zajímavých disciplín, například vozatajské hobby, parkury, ukázky práce s koňmi ze země i sedla, nechyběly ani skokové hobby parkury stupně Z.

Na ponících soutěžily i děti, některé dokonce poprvé. Ale pony může mít své rozmary, znenadání vyhodí malou jezdkyni ze sedla a už prchá areálem, nadšený z chvilkové svobody. Malá jezdkyně však dlouho nepláče a za chvíli už zase sedí v sedle bílého krasavce. I takové okamžiky zažili přítomní. Odpoledne se už závodilo naostro. Představila se jedno, dvou a čtyřspřeží. Tradičně lákavý pohled byl na malá čtyřspřeží poníků. Ale nejen na ně. V Semicích nebyla o zajímavé zážitky rozhodně nouze.

Jedním ze soutěžících byl Jakub Andrs z obce Třebohostice u Úval. Přesně před rokem jel v Semicích svůj první závod, letos si ho přijel zopakovat. "Je to hezký sport, baví mě víc než parkur," usmívá se mladý muž z kozlíku vozu. V něm je zapřažený český teplokrevník Delon, o němž Jakub prozradil, že je mu čtrnáct let, je hodně pracovitý, ale pod sedlem občas zlobí. S čím šel Kuba se svým koňským parťákem do závodu? "Hlavně dojet, aby se koníkovi nic nestalo, pokud možno toho na trati co nejmíň zbourat a užít si to," řekl Kuba Nymburskému deníku.